Сирський закликав Європу готувати армії та економіку до війни з РФ

Головнокомандувач ЗСУ закликав європейські країни не розраховувати на те, що Росія не наважиться на нову агресію

Європейським країнам потрібно завчасно готуватися до можливої війни з Росією, посилювати армії, оснащувати їх сучасним озброєнням і готувати економіку та населення. На цьому наголосив колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю BBC, пише «Главком».

Відповідаючи на запитання, що він міг би порадити європейцям, які побоюються поширення російської агресії на їхні країни, Сирський закликав не сподіватися, що війни вдасться уникнути.

«Завчасно готуватися в усіх сферах, готувати економіку, готувати свої армії, оснащувати їх сучасними озброєннями, готувати населення. До тих важких випробувань, які розпочнуться, якщо війна буде розв'язана», – сказав головнокомандувач.

Він наголосив, що європейські держави мають бути готовими до можливих випробувань у повному сенсі цього слова.

На запитання, чи може Росія атакувати країни НАТО в Європі, Сирський відповів, що Москва здатна на такий крок. За його словами, Росія, ймовірно, вдалася б до цього раніше, якби не стійкість українського народу та Сил оборони України.

Варто нагадати, що Північноатлантичний альянс розробив концепцію оборони на випадок можливого нападу Росії, яка передбачає завдання ударів по військових об'єктах на російській та білоруській територіях. Серед потенційних цілей називають командні пункти та системи протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, у Калінінградській області та Білорусі.