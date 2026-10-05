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Ватикан закликав припинити бойові дії в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ватикан закликав припинити бойові дії в Україні
Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що Україна має право захищатися
фото: ugcc.u

Кардинал П'єтро Паролін наголосив на праві України на самооборону та заявив про необхідність припинення вогню

Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін заявив, що український народ має право захищатися від агресії, водночас Ватикан виступає за якнайшвидше завершення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Паролін заявив, що в Україні розгортається «справжня трагедія». Додаткове занепокоєння Святого Престолу викликає наближення зими на тлі продовження російсько-української війни. «Не можна відмовляти народу у праві на самооборону», – наголосив кардинал.

Водночас державний секретар Святого Престолу заявив про необхідність припинення бойових дій. За його словами, Ватикан підтримує ініціативи, які можуть привести до «негайного, повного та ефективного припинення вогню».

Паролін також прокоментував посилення атак, унаслідок яких гинуть мирні люди. Він запевнив у готовності Ватикану допомагати «будь-яким чином», наголосивши, що ключовим принципом має залишатися суворе дотримання міжнародного права. «Довгострокове вирішення не може обійтися без оновленого зобов’язання щодо безпеки та співпраці в Європі», – підсумував він.

Раніше Паролін порушував тему війни в Україні під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді державний секретар Святого Престолу закликав до негайного припинення бойових дій і повернення до дипломатичних переговорів. Він заявив, що після понад чотирьох років війни кількість жертв продовжує зростати.

Нагадаємо, наприкінці вересня спеціальний посланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі прибув до Росії в межах гуманітарної місії щодо України. Його поїздка стала продовженням дипломатичних зусиль Святого Престолу, зокрема щодо гуманітарних питань, обміну військовополоненими та возз'єднання сімей.

Під час перебування в Росії Дзуппі також відвідав українських військовополонених. Ватикан розглядає гуманітарний напрям як одну з ключових складових своєї участі у врегулюванні наслідків російсько-української війни.

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Теги: росія війна Ватикан Україна

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