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Прем'єрка Італії заморозила пакет військової допомоги Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єрка Італії заморозила пакет військової допомоги Україні
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні чекає на проміжні вибори до Конгресу США 3 листопада
фото: Reuters

Нову партію озброєння вже підготували до відправлення, однак Рим знову відклав рішення

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, за даними місцевих ЗМІ, призупинила передавання Україні 13-го пакета військової допомоги. Попри те, що нову партію озброєння вже підготували, рішення щодо її відправлення відклали щонайменше до 3 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на італійське видання Il Giornale d'Italia.

За інформацією журналістів, очільниця італійського уряду вирішила дочекатися результатів проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада 2026 року.

Саме після цієї дати, як стверджує видання, питання відправлення нового пакета військової допомоги Україні можуть розглянути повторно.

Журналісти зазначають, що підготовлений пакет озброєння вже неодноразово затримували. Водночас остаточного рішення про припинення військової підтримки України італійський уряд не ухвалював. За даними видання, від моменту відправлення попереднього пакета допомоги минуло близько десяти місяців. Попри готовність нової партії озброєння, її передавання залишається невизначеним.

Як пише Il Giornale d'Italia, подальші кроки Рима можуть залежати від результатів американських виборів та змін у політичній ситуації у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що новий пакет військової допомоги Україні вже повністю підготовлений до відправлення.

Водночас усередині італійського уряду виникли суперечності щодо подальшої підтримки Києва. Зокрема, віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні виступив із вимогою припинити військову допомогу Україні.

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Теги: Італія військова допомога

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