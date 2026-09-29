Головком НАТО зробив заяву про серію російських диверсій у Європі

Алексус Гринкевич вважає, що гібридні атаки Москви не змусили європейські країни скоротити підтримку України

Російська диверсійна кампанія в Європі не досягла головної мети – змусити країни Заходу відмовитися від підтримки України. Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час виступу в Європарламенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву головнокомандуча Альянсу.

За його словами, Москва останнім часом дедалі активніше використовує диверсії та інші гібридні дії, намагаючись залякати європейські суспільства й послабити їхню підтримку Києва. Водночас, на думку Гринкевича, ця стратегія не працює.

«Це явні приклади спроб вселити страх і підірвати нашу єдину підтримку України. Це не працює», – заявив генерал, коментуючи низку інцидентів у Європі.

Зокрема, Гринкевич згадав виявлення безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Також він навів як приклад інцидент у вересні, коли російський фрегат запускав сигнальні ракети поблизу данського вертольота.

За словами головкома НАТО, реакція європейських держав на подібні випадки свідчить про протилежний результат. Як приклад він навів Данію, яка після інциденту оголосила про додаткову допомогу Україні.

Гринкевич вважає, що найкращою відповіддю на російські диверсії та інші дестабілізуючі дії є публічне встановлення відповідальності Росії та посилення підтримки України. На його думку, пряме звинувачення Москви дозволяє показати, що західні держави розуміють, хто стоїть за такими операціями.

«Публічне оприлюднення цієї інформації дасть державам-спонсорам зрозуміти, що ми знаємо про їхні дії, і підвищить для них ціну таких операцій», – сказав генерал.

Він також зазначив, що після прямого звинувачення держави, які організовують подібні операції, можуть зрозуміти, що їхні мережі неефективні. На думку Гринкевича, це може мати стримувальний ефект.

Окремо головком НАТО розповів про операцію Eastern Sentry, яку Альянс проводить на східному фланзі. За його словами, від початку операції російська сторона стала обережнішою щодо перетину безпілотниками кордонів країн Балтії та Польщі.

НАТО раніше також заявляло про посилення російської гібридної активності проти країн Альянсу. До неї відносять диверсії, кібератаки, провокації на кордонах, втручання в інформаційний простір та інші дестабілізуючі дії.

Варто нагадати, що колишній генеральний директор Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк попередив західні уряди про підготовку Москвою вирішального етапу війни. Російський диктатор Володимир Путін розглядає можливість кардинальної ескалації бойових дій впродовж наступних шести місяців, щоб здобути остаточну перемогу за будь-яку ціну.