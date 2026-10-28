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Британія оголосила про багатомільярдну підтримку України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британія оголосила про багатомільярдну підтримку України
Британія виділила Україні 10 млрд фунтів
фото: АР

Лондон підготував додаткові 10 млрд фунтів стерлінгів, частину яких спрямують на постачання зброї

Велика Британія ухвалила рішення надати Україні додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 млрд фунтів стерлінгів. Кошти передбачені для економічної підтримки протягом наступних трьох років та забезпечення постачання необхідного озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України.

За словами Зеленського, новий пакет допомоги складається з двох частин. Зокрема, 7 млрд фунтів стерлінгів передбачено для економічної підтримки України протягом наступних трьох років. Ще 3 млрд фунтів становитиме британська експортна підтримка, яку переважно використовуватимуть для постачання необхідного озброєння.

Президент наголосив, що йдеться про додаткове фінансування, яке не замінює щорічної допомоги, яку Велика Британія вже надає Україні.

«Дуже добра була розмова з Прем’єр-міністром Британії Бернемом, і ми вдячні Британії за незмінну сильну й справді лідерську підтримку. Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні», – повідомив Зеленський.

Глава держави назвав рішення Лондона своєчасним, особливо на тлі продовження російської агресії. На його переконання, посилення міжнародної підтримки України має продемонструвати Москві, що вона не зможе залишити українську державу сам на сам із наслідками війни.

«Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати. Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити», – наголосив президент.

Окремою темою розмови Зеленського та Бернема стала санкційна політика щодо Росії. Президент України зазначив, що Велика Британія має намір і надалі дотримуватися принципової позиції у питанні санкційного тиску.

За словами глави держави, послідовність Лондона в цьому питанні є важливим прикладом для міжнародної спільноти. «Звісно, обговорили з Енді також і санкційну політику, і Британія в цьому буде й надалі принциповою. Це глобально важливий приклад», – повідомив Зеленський.

До слова, Зеленський прибув до Нідерландів із робочою командою для переговорів із прем’єр-міністром Робом Єттеном. Сторони планують обговорити оборонну та економічну співпрацю, посилення української протиповітряної оборони й подальшу підтримку України.

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Теги: військова допомога Україна Володимир Зеленський Велика Британія

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