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Мер Харкова розказав європейським колегам, який мир потрібен Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мер Харкова розказав європейським колегам, який мир потрібен Україні

Терехов: «Україні потрібен мир і безпека в єдності з європою»

«Нам потрібен мир, після якого українські міста не житимуть в очікуванні наступної війни, а загроза її поширення в Європі буде усунута», – заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, виступаючи онлайн перед європейськими партнерами під час заходу «Сила громад – спільне майбутнє: муніципальне партнерство з Україною в дії» (Local Strengths, Shared Futures: Municipal Partnerships with Ukraine in Action).

Подія відбулася у Брюсселі в межах Європейського тижня регіонів і міст (European Week of Regions and Cities 2026).

Ігор Терехов наголосив, що завершення війни має привести до тривалого миру, який гарантуватиме безпеку України та Європи. Для цього потрібні сильна Україна, захищені громади, боєздатна армія, стійка економіка та інтеграція до європейського політичного й безпекового простору.

«Ми стаємо сильнішими не заради нескінченної війни. Україна хоче миру. Міста, які щодня платять за цю війну людськими життями, особливо гостро відчувають цю потребу», – зазначив мер Харкова.

За словами Ігоря Терехова, тривалий мир залежить не лише від військових і дипломатичних рішень, а й від того, якою Україна стане після війни. Відбудова має створити умови для розвитку громад, відновлення економіки, повернення людей і залучення інвестицій.

«Для мене майбутнє України очевидне – в Європейському Союзі. Європейське майбутнє люди мають відчути у своєму щоденному житті: у доходах, якості послуг і чесній роботі влади», – наголосив Ігор Терехов.

Він додав, що прозорість, відповідальність і нульова толерантність до корупції – це основа довіри, без якої неможливо розбудувати сильні інституції.

Окремо Ігор Терехов звернув увагу на роль українських прифронтових громад у зміцненні безпеки Європи. Російські атаки, порушення повітряного простору та гібридні загрози демонструють, що безпека є спільним викликом для України та її партнерів.

Досвід українських громад у цивільному захисті, децентралізації енергетики, кризовій координації та відновленні міської інфраструктури після ударів може допомогти європейським містам краще підготуватися до криз.

«Наше партнерство не має бути дорогою з одностороннім рухом. Українські прифронтові міста та громади теж мають чим поділитися з Європою», – підкреслив Терехов.

Він подякував партнерам з Європейського Союзу, зокрема, країнам Північно-Балтійської вісімки, за всебічну підтримку України, солідарність і практичну допомогу українським громадам.

Ігор Терехов наголосив, що ця підтримка має безпосереднє значення для життя людей: генератори дають змогу лікарням працювати навіть під час перебоїв з електропостачанням, інше енергетичне обладнання допомагає зберігати тепло та світло в домівках, а партнерства між містами сприяють роботі шкіл, громадського транспорту тощо.

Мер Харкова підкреслив, що співпраця з європейськими партнерами – не лише допомога Україні у протистоянні російській агресії, а й обмін досвідом, який посилює стійкість громад. Завершуючи, він висловив сподівання на подальше зміцнення партнерств між українськими й європейськими містами – заради безпеки, відновлення та тривалого миру.

Теги: економіка армія Україна безпека Ігор Терехов

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