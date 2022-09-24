Головна Світ Політика
search button user button menu button

Симоньян звинуватила російські військкомати у роботі на Україну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Симоньян звинуватила російські військкомати у роботі на Україну
Симоньян в істериці: мобілізувати намагаються всіх без перебору
фото з відкритих джерел

Пропагандистка Симоньян розкритикувала мобілізацію всіх підряд у РФ

Головна редакторка пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян заявила про численні порушення під час часткової мобілізації в Росії.  Про це Симоньян написала у своєму Telegram-каналі. 

В емоційних дописах російська пропагандистка заявила, що мобілізують студентів і тих, хто не підходить за віком.

«Вчора офіційно оголосили, що мобілізація не стосується студентів очних і вечірніх відділень. Сьогодні у військкоматах кажуть, що «це стосується тільки призовників, а не мобілізованих». Оголосили, що рядових набирають до 35 років. Повістки приходять сорокарічним», – заявила вона. 

За її словами, воєнкоми «вибішують людей, ось як спеціально, як на зло».

«Неначе Києвом заслані», – приходить до висновку пропагандистка. 

Вона також обіцяє збирати інформацію про всі неправомірні дії під час мобілізації та сприяти притягненню винних до відповідальності за законом про фейки за роздмухування паніки.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

Читайте також: Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)
Теги: Telegram мобілізація пропагандист росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Чечні мобілізує чоловіків, які подають на закордонний паспорт
Влада Чечні мобілізує чоловіків, які подають на закордонний паспорт
Сьогодні, 19:39
Росіянок потягли на фронт
Мобілізація в Росії: до військкоматів потягли жінок (фото)
Сьогодні, 19:28
Мобілізовані схопили кількох силовиків та вимагали, щоб ті теж поїхали разом з ними
Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)
Сьогодні, 17:53

Політика

Симоньян звинуватила російські військкомати у роботі на Україну
Симоньян звинуватила російські військкомати у роботі на Україну
Мобілізація та воєнний час. Путін схвалив зміни до Кримінального кодексу
Мобілізація та воєнний час. Путін схвалив зміни до Кримінального кодексу
Список на обмін командирів «Азова» було скорочено втричі
Список на обмін командирів «Азова» було скорочено втричі
Європа може відкрити кордони для росіян, що тікають від мобілізації
Європа може відкрити кордони для росіян, що тікають від мобілізації
Угорщина і далі видаватиме візи росіянам, – Сіярто
Угорщина і далі видаватиме візи росіянам, – Сіярто
Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії
Будуть наслідки. США застерегли Китай від допомоги Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
67K
Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
55K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
35K
Дипломатична драма Лаврова на Радбезі ООН: виголосив промову і втік
26K
ЗСУ вперше знищили над морем іранський дрон Mohajer-6 (відео)
24K
Уникав дружину і втік до парламентського готелю. Деталі вироку екснардепу Колєснікову

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Сьогодні, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту