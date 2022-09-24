Симоньян звинуватила російські військкомати у роботі на Україну

Пропагандистка Симоньян розкритикувала мобілізацію всіх підряд у РФ

Головна редакторка пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян заявила про численні порушення під час часткової мобілізації в Росії. Про це Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.

В емоційних дописах російська пропагандистка заявила, що мобілізують студентів і тих, хто не підходить за віком.

«Вчора офіційно оголосили, що мобілізація не стосується студентів очних і вечірніх відділень. Сьогодні у військкоматах кажуть, що «це стосується тільки призовників, а не мобілізованих». Оголосили, що рядових набирають до 35 років. Повістки приходять сорокарічним», – заявила вона.

За її словами, воєнкоми «вибішують людей, ось як спеціально, як на зло».

«Неначе Києвом заслані», – приходить до висновку пропагандистка.

Вона також обіцяє збирати інформацію про всі неправомірні дії під час мобілізації та сприяти притягненню винних до відповідальності за законом про фейки за роздмухування паніки.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.