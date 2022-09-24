Уперше з часів Другої світової: російська влада перетворює Сочі на місто-шпиталь

У Сочі може бути відроджена традиція часів Великої Вітчизняної війни, коли це було по суті місто-шпиталь

У Сочі обговорюється питання резерву місць для рашистів, яким може знадобитися реабілітація та оздоровлення. Про це розповів мер міста Олексій Копайгородський, передають росЗМІ.

Зазначається, що таким чином у Сочі може бути відроджена традиція часів Великої Вітчизняної війни, коли це було по суті місто-шпиталь.

Копайгородський зазначив, що шпиталі будуть готові прийняти всіх, кому це потрібно. Наразі обговорюється питання резерву місць. Крім того, на курорті скорочується кількість розважальних заходів.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.