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Стало відомо, коли Україна отримає французькі легкі танки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає французькі легкі танки
AMX-10RC – гібрид танка та бойової машини з гарматою
фото ілюстративне

ЗСУ можуть отримати танки за два місяці

Франція сподівається доставити в Україну легкі бойові танки AMX 10-RC протягом двох місяців. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, передає Reuters.

Вчора французький міністр провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим, у якій Франція також підтвердила свою загальну підтримку України.

«Дякуємо Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC українській армії. Дякуємо, що залишилися поруч», – зазначив Резніков.

AMX-10RC – гібрид танка та бойової машини з гарматою. Він був розроблений як мобільна розвідувальна бойова машина для знищення бронетехніки противника. Це досягається за допомогою сучасних методів спостереження та досить великого калібру, як для просто розвідувальної машини. 

Сильна сторона AMX-10RC – мобільність. Броня виготовлена з алюмінію, що значно зменшує вагу машини. Максимальна швидкість по шосе  складає 85 км/год.

Унікальні особливості шасі AMX-10RC включають гідравлічну підвіску, яка дозволяє машині змінювати свій кліренс та покращувати точність стрільби. Крім того, спеціальна трансмісія дозволяє колісному танку крутитися на місці, також машина має високу швидкість заднього ходу. При поворотах самі колеса не повертаються і всі маневри виконуються за рахунок гальмування груп коліс з різних боків корпусу – подібно до класичного танку.

Машина оснащена потужною нарізною 105-міліметровою гарматою F2 BK MECA L/47, встановленою в зварній алюмінієвій башті. Система керування вогнем COTAC дозволяє прораховувати упередження, необхідне для ураження рухомих цілей. Також танк обладнаний альтернативними засобами прицілювання, такими як лазерний приціл і координатна сітка.

Повний боєкомплект машини складає 38 снарядів; 12 з яких знаходяться у башті, та відразу готові для використання. Решта 26 снарядів зберігаються в стійці праворуч від водія. Легкий танк може використовувати кілька видів боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.

До слова, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Теги: Франція Україна окупанти росія війна ЗСУ

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