Польські танки для України: російські соцмережі в істериці

Росіяни закликають «скинути на Польщу ядерну бомбу»

Новина про те, що Збройні сили України невдовзі поповняться десятьма сучасними танками Leopard (саме стільки одиниць входить до роти), неабияк збентежила жителів сусідньої країни, які підтримують війну в Україні. Російські «патріотичні» групи та канали у соцмережах просто вибухнули від обурення – як виявилося, ніхто з росіян не очікував такої рішучості від Заходу. «Главком» зібрав найбільш «яскраві» висловлювання.

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«Польша вступает в войну теперь официально!», «Польше приготовиться к испепелению!», «Ну, пора бить ядеркой», «Поляки нацелились на Западную Украину уже открыто», «На Польшу надо ядерную бомбу скинуть, ответки не будет» – пишуть преставники «братнього народу», ховаючись за анонімними аватарами та псевдонімами.

Додамо, що офіційної реакції від російської влади на новину про передачу «Леопардів» немає.

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Нагадаємо, Польща передасть Україні роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції, про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда на брифінгу у Львові 11 січня.

«Главком» писав про те, що у Львові відбулася зустріч президентів України, Польщі та Литви, яку сміливо можна назвати історичною. Адже глава Польщі заявив про те, що рота танків Leopard для України буде передана в рамках створення міжнародної коаліції, і це рішення вже прийнято у країні, яка виявилася найбільшим другом України за весь час повномасштабного вторгнення військ РФ.



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