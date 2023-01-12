Politico: позиція Шольца щодо постачання танків Україні залежить від Байдена

Постачання британської техніки посилить тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок

Позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца про постачання танків Україні сильно залежить від американського президента Джо Байдена. Про це пише Politico.

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Як зазначає видання, за словами прессекретаря Шольца, плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини, який досі не наважився передати танки Leopard Києву.

Два німецькі джерела зазначили, що позиція канцлера ФРН сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким Шольц тісно координував свої дії, коли приймав рішення про передачу Україні німецьких БМП Marder.

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Раніше німецький канцлер наголосив на важливості обговорення озброєнь з президентом США, заявивши, що відправка танків Україні має обговорюватися «разом з друзями та союзниками, і особливо з трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки».

Тим не менш, видання зазначає, що постачання британської техніки посилить тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.

Також Politico пояснює, що пропозиція президента Польщі Анджея Дуди поставити Leopard Києву в рамках міжнародної коаліції може зіткнутися з проблемою. Великою перешкодою для цих поставок є те, що Берлін має дати добро на реекспорт зброї німецького виробництва.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що надання Німеччиною танків Leopard Збройним силам України – це питання часу. «Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках із росіянами – то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, чи потрібно нам давати танки чи не потрібно», – сказав секретар РНБО.