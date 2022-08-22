Німецька опозиція закликає припинити видачу віз росіянам

Блок Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок зараз перебуває в опозиції

Представники блоку Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок (ХДС/ХСС), який раніше очолювала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, виступають за припинення видачі шенгенських віз росіянам. Про це повідомляє Bild.

Видання зазначає, що все більше політиків у Німеччині закликають брати приклад з Естонії у питанні припинення видачі віз росіянам. Так, представник ХДС із Північного Рейну-Вестфалії, член Європарламенту Денніс Радтке вважає «нестерпним, що росіяни їдуть у відпустку до Європи і витрачають свої гроші так, ніби нічого не сталося».

Представник ХСС Андреа Ліндхольц заявила, що «федеральний уряд не повинен знову виступати проти європейських партнерів». На її думку, «видача туристичних віз для росіян має бути припинена», щоб «надіслати чіткі сигнали і російському населенню».

Ще один представник фракції ХДС/ХСС, Юрген Хардт, заявив, що всім, хто особисто отримує вигоду від влади Росії, «більше не можна дозволяти в'їзд до ЄС», водночас він не підтримує загальної заборони на в'їзд до Євросоюзу для росіян.

Зазначимо, що Блок Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок зараз перебуває в опозиції.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Бо війна, яку Росія веде проти України, на думку Шольца, є «війною Путіна».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.