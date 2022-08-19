Ще дві країни виступили проти заборони видачі віз російським туристам

На Кіпрі мешкає велика російськомовна діаспора

Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу віз для російських туристів, які хочуть поїхати до ЄС. Про це повідомляє Politico.

«Це було б неправильним рішенням. Ми віримо в контакти між людьми, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада видає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має застосовуватися до росіян», – заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу.

Як зазначає видання, на Кіпрі мешкає велика російськомовна діаспора. Більшість російськомовних, близько 50 тисяч, мешкають у Лімасолі, місті з населенням 237 тисяч осіб. Росіяни також становили 25% від загальної кількості туристів, що прибували на острів до повномасштабної війни РФ проти України.

«Ми не повинні перешкоджати цим громадам вступати в контакт із родинами та друзями. Головною зброєю є європейська єдність, і наші партнери повинні поважати чутливість інших щодо цього питання», – додав Корнеліу.

За словами представників уряду Греції, країна також не розглядає можливості зміни статусу російських віз.

Північна Греція є улюбленим місцем відпочинку російських туристів, зазвичай влітку. У липні в країні спостерігався вражаючий стрибок на 177% числа повітряних транспортів, що прибувають з Туреччини, порівняно з 2019 роком, який став рекордним туристичним роком для Греції.

Греція також повідомила про значне збільшення на 257% числа тих, хто прибуває з Сербії за той же період.

Чиновники зазначають, що багато з прибулих – громадяни Росії, які їдуть до Греції на відпочинок, оскільки сербські туристи зазвичай приїжджають до Греції машиною, а турки – на кораблі. Однак конкретних даних щодо національностей поки що немає.

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, пропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.