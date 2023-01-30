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Екскомандир полку «Азов» розповів, як танки Abrams вплинуть на ситуацію на фронті

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Екскомандир полку «Азов» розповів, як танки Abrams вплинуть на ситуацію на фронті
Військовий вважає, що нові танки добре проявлять себе під час контрнаступу
фото wikimedia.org

Танки Abrams не допоможуть суттєво переломити хід війни

Танки Abrams, які скоро надійдуть в Україну, не змінять перебіг подій глобально. Тим не менш, вони будуть дуже корисні під час звільнення окупованих територій і контрнаступальних операцій. Про це заявив колишній командир «Азову» Максим Жорін в інтерв’ю виданню NV.

«Танки — це ж теж не панацея від всієї нашої проблеми. Танки — це лише частково вирішення і допомога нам у звільненні нашої території. І самих тільки танків недостатньо», — сказав український захисник.

За словами військового, навіть якби просто зараз танки з’явилися поблизу Бахмута, де він воює у складі Третьої окремої штурмової бригади, практично нічого не змінилося б. Хоча, безумовно, вони необхідні для наших захисників. 

«Набагато більше тут змінила би ситуацію, наприклад, можливість ефективної контрбатарейної роботи, тобто артилерія, яка може працювати на велику відстань. На жаль, артилерія ворога дуже часто працює абсолютно безкарно, інколи знищуючи наші позиції, просто під землею закопуючи наших людей, які тримають ці позиції», — пояснив екскомандир «Азову».

Раніше «Главком» писав, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Щоб управляти ними, українським військовим потрібно буде пройти спеціальне навчання, а також забезпечити матеріально-технічне обслуговування.

Загалом міжнародні партнери України, частина з яких цього тижня зробила гучні заяви про надання військової допомоги для ЗСУ, передадуть на потреби нашої армії 321 одиницю важкої техніки.

Теги: танки наступ Азов

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