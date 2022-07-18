Нова стаття Лаврова шокувала світ. Головні тези

Головний кремлівський дипломат вважає останні події в Україні грою

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поклав на Захід відповідальність за відсутність перемир'я з Україною і закликав «грати чесно». Про це він написав у статті для російського пропагандистського видання «Известия».

«Колективному Заходу зі світу ілюзій варто було б повернутися на землю. Інсценування, скільки б їх не продовжували, не спрацюють. Настав час грати по-чесному, не за шулерськими правилами, а на основі міжнародного права», – сказав Лавров.

Глава МЗС країни-агресорки, що напала на Україну, нагадує світу про принцип суверенної рівності держав. «Чим раніше всі усвідомлять безальтернативність об'єктивних історичних процесів формування багатополярного світу на основі поваги до фундаментального для Статуту ООН і всього світопорядку принципу суверенної рівності держав, тим краще», – заявляє Лавров.

«Якщо ж члени західного альянсу не вміють жити згідно з цим принципом, не готові вибудовувати універсальну архітектуру рівної безпеки і співпраці, то нехай дадуть усім іншим спокій, нехай припинять насильно заганяти в свій табір погрозами і шантажем тих, хто хоче жити своїм розумом, нехай насправді визнають за самостійними країнами, що поважають себе, право на свободу вибору», – написав Лавров, додавши, що це і є «демократія – на ділі, а не розіграна на кривозбитих політичних підмостках».

Судячи з його слів, знищуючи Україну і вбиваючи тисячі мирних мешканців, Росія домагається «припинення кричущої дискримінації та геноциду росіян та усунення роками створюваних США та їх сателітами на території України прямих загроз безпеці Російської Федерації».

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