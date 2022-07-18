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    Політика

    Не сидітиме, склавши руки. Китай зробив заяву про війну в Україні

    Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Україну та Росію до переговорів - Не сидітиме, склавши руки. Китай зробив заяву про війну в Україні

    Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Україну та Росію до переговорів

    фото з відкритих джерел

    Глава МЗС Китаю зробив гучну заяву на переговорах із угорським колегою

    Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час переговорів з угорським колегою Петером Сійярто заявив, що Пекін не буде пасивно спостерігати за ескалацією війни в Україні. Про це повідомляє МЗС КНР.

    Ван Ї зазначив, що криза навколо України має серйозний вплив не тільки на Європу, але і на весь світ.

    Він підкреслив, що хоча Китай не належить до країн, залучених в ситуацію з Україною, проте не має наміру «сидіти склавши руки, не кажучи вже про те, щоб підливати масла у вогонь».

    За словами Ван Ї, сторони конфлікту мають обговорити створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного миру і безпеки.

    Він знову закликав Україну та Росію до переговорів.

    Як повідомлялося, китайські комерційні компанії продають Росії товари подвійного призначення, які рашисти використовують на війні проти України.

    Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив міністру закордонних справ Китаю Ван Ї занепокоєння щодо вирівнювання відносин між Пекіном та Москвою.

    Розвідка США дізналася, що Китай активізує операції впливу на американських чиновників.

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    Теги: росія окупанти війна Китай Україна окупація #stoprussia
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    Не сидітиме, склавши руки. Китай зробив заяву про війну в Україні