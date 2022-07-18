Росії доведеться повністю розплатитися за все знищене в Україні

Настав час розрахувати повну фінансову вартість збитків від війни Путіна для України

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Российская Федерация является «чемпионом мира» по несоблюдению достигнутых ранее международных договоренностей и фальсификации новых межгосударственных соглашений в свою пользу. Москва делает вид, что уже готова договариваться с Украиной. Но вопрос в том, о чем Путин хочет договариваться с Украинским государством? Ведь зная, как в Кремле любят извращать, подтасовывать и искажать факты, можно спрогнозировать, что после окончания российско-украинской войны Россия будет делать все для того, чтобы не платить Украине репарации.

Поэтому любые переговоры о прекращении войны должны начинаться с согласия России вывести все свои войска со всей территории Украины, возмещение ущерба каждой семье, нанесенные военными преступниками, которые Путин послал уничтожать Украинскую государственность, и полную компенсацию Российской Федерацией восстановления украинской инфраструктуры. Путину и его делителям нужно заплатить жесткую цену за свои преступления.

Очевидно, что для выплаты Россией репараций Украине необходимы определенные условия. Первым из них должно стать поражение РФ, которое приведет, тем или иным способом, к отстранению диктатора Путина от власти.

Новое российское правительство, которое придет после Путина, будет вынуждено согласиться на все требования Украины для того, чтобы с Российской Федерации были сняты санкции.

Но уже сейчас нам нужно готовиться к правовому оформлению процедуры получения Украиной репараций в полном объеме. Вместе со своими союзниками и партнерами, украинцы должны получить от Москвы жесткие юридические гарантии того, что, например, после снятия санкций с РФ, она категорически не откажется выплачивать Украине репарации, мотивируя это тем, что в России или у того, что от нее потом останется, нет экономических возможностей продолжать это делать.

При этом особенно четко должен быть прописан тот уязвимый момент, что в случае распада Российской Федерации на отдельные независимые территории репарации будут распределяться на каждую из них, в соответствии с их экономическими возможностями и непосредственное участие их населения в российско-украинской войне.

После 4,5 месяцев с начала развязывания Россией войны, ущерб Украины от нее уже достигает чуть ли не $1 трлн. Поэтому пора рассчитать полную финансовую стоимость войны Путина для Украины.

В качестве оплаты, после поражения Российской Федерации, могут употребляться поставки русского газа и нефти. При этом штрафные санкции должны быть наложены и на Белоруссию, поскольку диктатор Лукашенко разрешил российским войскам зайти на белорусскую территорию, а оттуда они вторглись в северные области Украины. И также с белорусской территории российские военные совершают регулярные обстрелы Украины. Выплаты репараций должны начаться после соответствующих решений международных судов.

Кроме того, лукашенковская Белоруссия должна быть признана участником войны России в Украине, поскольку даже Лукашенко прямо или косвенно, если внимательно послушать его публичные выступления, это сам признает.

24 февраля 2022 года Российская Федерация покинула человеческую цивилизацию, и этот внецивилизационный путинский проект необходимо зафиксировать как свершившийся факт.

Необходимо создать Международный фонд возрождения Украины. Первыми поступлениями для его финансирования могли бы стать российские финансовые активы, которые хранятся в банках Запада, но их будет явно недостаточно для возмещения настоящих убытков, причиненных Москвой украинской инфраструктуре. Поэтому нужно конфисковывать дворцы, имения и яхты ближайшего путинского окружения и олигархов, их самолеты и скрытые средства в оффшорных компаниях.

Так же следует конфисковать все активы и имущество России в Украине. Хотя заранее ясно, что это российское имущество не способно перекрыть даже небольшую часть ущерба, который нанесла война РФ Украине. Поэтому учтено и предъявлено Москве должно быть абсолютно все. Стоимость самолетов, зенитных установок, танков, бронемашин, снарядов и патронов, которые были задействованы и израсходованы при противостоянии с рашистами. Выплата за вывезенное незаконно из Украины оборудование заводов за украденное и присвоенное себе во временно оккупированных украинских областях зерно и продукты питания.

Плюс за угнанные российской армией произведения искусства, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, продовольствие и предметы домашнего обихода граждан Украины.

А также компенсации семьям и постоянные выплаты детям погибших в войне украинских воинов; выплата в полном объеме за имущество гражданам Украины, уничтоженное террористическими войсками Российской Федерации; выплата пенсий и оплата лечения и лекарств украинским военнослужащим, ставшим инвалидами, а также и гражданским украинским гражданам с инвалидностью, утратившим дееспособность после российского вторжения; финансирование строительства нового жилищного фонда вместо уничтоженного во время ракетных и артиллеристских обстрелов и бомбардировок мирных украинских городов и сел; возмещение не полученных доходов после уничтожения украинских предприятий, заводов и фабрик; учитывая при этом и моральный ущерб, который понес украинский народ во время вторжения России на земли Украинского государства.

Необходимо сделать так, чтобы населению России постоянно напоминали о том, какую цену оно должно заплатить за ведение несправедливой и преступной войны в Украине. Чтобы Российская Федерация, а это вполне возможно отрегулировать через ВТО (Всемирную торговую организацию), платила глобальный налог в размере 35 процентов за весь экспорт из России и импорт в Россию. И этот механизм должен быть задействован как минимум в течение нескольких последующих десятилетий. Все поступления от этого налогообложения направить на послевоенное возрождение Украины.

Украинское государство уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, должно обратиться в Европейский суд по правам человека с иском о возмещении нанесенного Российской Федерацией Украине ущерба. А после принятия этим Судом соответствующего решения обратиться с просьбой обеспечить выполнение его решения по делу «Украина против России» – для возмещения нанесенного ущерба.

Тогда Европейский суд по правам человека мог бы дать поручение всем европейским корпорациям, покупающим газ у российской государственной монополии Газпрома, отчислять, скажем, 35% своих регулярных платежей в Международный фонд возрождения Украины. Поскольку сейчас Европа ежедневно выплачивает Газпрому около миллиарда долларов, такой вычет, принятый Судом, позволит Москве погасить свой первоначальный долг за войну в размере 1 триллиона долларов в течение следующих десятилетий. Однако чем дольше будет продолжаться вторжение армий диктатора Путина в независимое государство Украины, тем больше будут расти суммы российского долга. И в Кремле это должны были бы осознать.

Что бы ни решался делать Путин дальше, стратегически Россия уже проиграла в Украине. И санкции в отношении Российской Федерации нужно увеличивать и увеличивать до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за все злодеяния и ущерб, нанесенный им Украинскому государству. А если она будет затягивать с этими законными выплатами, то Москву нужно предупредить, что в таком случае ей придется оплатить еще и проценты за несвоевременную уплату своего долга Украине.

Россия потеряла не только уважение всего цивилизованного мира, но и его доверие. Применение методов империи XIX века в XXI веке, путинскому режиму ФСБ не принесли, и не могли принести никаких дивидендов. А Российская Федерация должна полностью расплатиться за все зверства и безграничные границы, которые она применила в Украине. Ведь мания величия русского диктатора имеет свою цену и эта цена должна быть заплачена.

Путинские террористические банды, выдававшие себя за российских военных, после вторжения в Украину – убивали, насиловали и пытали, пробивая себе путь к оккупации крупнейшей страны Европы.

Нужно, чтобы в России четко поняли и осознали простую истину – за все, что они уничтожат или взорвут в Украине, им, рано или поздно, придется полностью расплатиться.

И это должно стать сдерживающим примером для всех будущих агрессоров, независимо от того, в какой части мира они находятся или какие политические убеждения имеют.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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