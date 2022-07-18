Кремль готується до затяжної війни в Україні – ISW

Російські війська намагаються наступати на Донбасі, але успіху не мають

Не маючи нових територіальних здобутків, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення своїх сил. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові продовжують повернення з оперативної паузи та провели 17 липня обмежені наземні атаки в Донецькій області.

Вони хочуть просунутися до Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та на Південному напрямку.

Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського напрямку та завдавали інших артилерійських, ракетних й авіаційних ударів по всій території України.

Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні здобутки.

ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням і ступінчастим відновленням наземних наступальних дій.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжили очікуване повернення з оперативної паузи і не зробили жодних підтверджених територіальних здобутків 17 липня.

Загарбники продовжували обмежені наземні наступи навколо Сіверська, Бахмута і Донецька, а також обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру по всьому Донбасу.

Російські війська зосередилися на обороні на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Імовірно, Кремль встановлює довгострокові умови для зусиль з формування сили в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий суспільний контроль на окупованих територіях.

Інститут з посиланням на дані ГУР повідомляє, що «Кремль, ймовірно, вживає довгострокових заходів з відновлення збройних сил, які дозволять йому поповнити сильно уражену російську армію та/або підтримувати тривалу війну в Україні».

Як доказ цьому, ISW пише, що Національний рух кадетів російської молодої армії (Юнармія) відкрив 500 нових класів і 1000 молодших армійських класів у Бєлгороді та прикордонному районі Бєлгородської області.

Юнармія приймає добровольців віком від восьми до 18 років, тому будь-які добровольці, які беруть участь у цій програмі, швидше за все, не будуть готові вступити в бойові дії протягом тривалого часу.

Крім того, Російське добровольче товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії відкрило в Бєлгороді курси додаткової військової підготовки для тих, хто не має військового досвіду і бажає вступити в російську армію.