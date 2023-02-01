Новий пакет американської допомоги з ракетами GLSDB може бути проголошений у п’ятницю

Попередньо відомо, що він складатиметься з військової допомоги на суму понад $2 млрд

Про нову партію військової допомоги США для України, яка вперше включатиме ракети більшої дальності, можуть оголосити вже цієї п’ятниці. Таку інформацію розповсюдило видання The Wall Street Journal.

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Йдеться про високоточні самонаводні ракети (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), що мають дальність 150 км, що може дозволити українцям вражати цінні військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

The Wall Street Journal пише, що ці ракети можуть запускатися з установок на кшталт HIMARS, які в України вже є. GLSDB оснащений крилами, що дозволяють планерувати на шляху до цілі, та ракетним двигуном для збільшення дальності польоту.

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Раніше Reuters повідомляв про те, що ракети більшої дальності для України профінансує фонд «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів США.

Це може стати проблемою, бо, за твердженням The Wall Street Journal, таке озброєння, як правило, доправляється довше. Водночас компанія Boeing, яка є одним із виробників GLSDB, раніше підтверджувала, що має запаси цього озброєння.

Як повідомлялося раніше, США готують Україні військову допомогу на суму понад $2 млрд. Новий пакет окрім ракет більшої дальності міститеме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin. При цьому що частина пакету у $1,725 млрд. надійде з фонду «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), а ще $400 млн. надійде від Президентського фонду (Presidential Drawdown Authority funds), який дозволяє голові США в екстрених випадках використовувати поточні запаси країни.