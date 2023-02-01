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Новий пакет американської допомоги з ракетами GLSDB може бути проголошений у п’ятницю

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Новий пакет американської допомоги з ракетами GLSDB може бути проголошений у п’ятницю
Ground Launched Small Diameter Bomb
фото з відкритих джерел

Попередньо відомо, що він складатиметься з військової допомоги на суму понад $2 млрд

Про нову партію військової допомоги США для України, яка вперше включатиме ракети більшої дальності, можуть оголосити вже цієї п’ятниці. Таку інформацію розповсюдило видання The Wall Street Journal.

Йдеться про високоточні самонаводні ракети (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), що мають дальність 150 км, що може дозволити українцям вражати цінні військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

The Wall Street Journal пише, що ці ракети можуть запускатися з установок на кшталт HIMARS, які в України вже є. GLSDB оснащений крилами, що дозволяють планерувати на шляху до цілі, та ракетним двигуном для збільшення дальності польоту.

Раніше Reuters повідомляв про те, що ракети більшої дальності для України профінансує фонд «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів США. 

Це може стати проблемою, бо, за твердженням The Wall Street Journal, таке озброєння, як правило, доправляється довше. Водночас компанія Boeing, яка є одним із виробників GLSDB, раніше підтверджувала, що має запаси цього озброєння.

Як повідомлялося раніше, США готують Україні військову допомогу на суму понад $2 млрд. Новий пакет окрім ракет більшої дальності міститеме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin. При цьому що частина пакету у $1,725 млрд. надійде з фонду «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), а ще $400 млн. надійде від Президентського фонду (Presidential Drawdown Authority funds), який дозволяє голові США  в екстрених випадках використовувати поточні запаси країни.

Теги: ракета США

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