Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стали відомі деталі нового пакету військової допомоги від США

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Стали відомі деталі нового пакету військової допомоги від США
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати планують вперше надати Україні ракети більшої дальності

 

США готують Україні військову допомогу на суму понад $2 млрд. Очікується, що в новому пакеті вперше будуть ракети більшої дальності. Про це з посиланням на власні авторитетні джерела повідомляє Reuters.

За даними видання, про надання пакету буде оголошено вже цього тижня. Це співпадає з тим прогнозом, який у вівторок, 31 січня, озвучила прессекретарка Білого дому Олівія Далтон. Нагадаємо, вона також говорила про новий пакет допомоги Україні в сфері безпеки, про який буде «оголошено незабаром».

Як пише Reuters, новий пакет окрім ракет більшої дальності міститеме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

Один із співрозмовників видання сказав, що частина пакету, $1,725 млрд. надійде з фонду «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів США. Кошти USAI підуть на придбання нової зброї, високоточні самонаводні ракети (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), що мають дальність 94 милі (150 км). Така дальність, пише Reuters, може дозволити українським військовим вражати цінні військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

Окрім коштів USAI, очікується, що допомога на суму понад $400 млн. надійде від Президентського фонду (Presidential Drawdown Authority funds), який дозволяє голові США  в екстрених випадках використовувати поточні запаси країни.

Нагадаємо, що станом на 19 січня Сполучені Штати із початку повномасштабної війни вже виділили  на безпекову допомогу Україні $26,7 млрд.

Теги: Україна допомога ЗСУ ракета США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остаточне рішення про передачу танків залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком
Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків – ЗМІ
13 сiчня, 17:35
Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження ворога
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
12 сiчня, 06:58
Системи Старлінк дуже цінні у війні проти РФ
Порошенко подякував Ілону Маску за «скарби для фронту» (фото)
16 сiчня, 21:08
Росіяни з величезними втратами просуваються на фронті
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
19 сiчня, 00:42
Високоточний американський снаряд М982 Excalibur
ЗМІ повідомили про «стратегічну небезпеку» критичного скорочення запасів зброї в США
23 сiчня, 19:47
Зустріч Контактної групи з оборони України проходить під головуванням Міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна ІІІ
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
20 сiчня, 13:16

Політика

«Гігантський пакет» допомоги для України від уряду Норвегії. Про що йдеться
«Гігантський пакет» допомоги для України від уряду Норвегії. Про що йдеться
Стали відомі деталі нового пакету військової допомоги від США
Стали відомі деталі нового пакету військової допомоги від США
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
США готують ще один пакет допомоги Україні
США готують ще один пакет допомоги Україні
США внесли в «чорний список» сім іранських компаній
США внесли в «чорний список» сім іранських компаній
США звинуватили РФ у порушенні Договору про скорочення ядерних озброєнь: Росія відреагувала
США звинуватили РФ у порушенні Договору про скорочення ядерних озброєнь: Росія відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
6361
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна
5860
Куди ділись біолабораторії з України? Росія оголосила першу «перемогу» у війні з США
5599
Путін стирає з лиця Землі українські міста. Симоньян каже, що це на благо

Новини

Зловживань немає: у Світовому банку продовжать підтримувати Україну
Вчора, 22:55
Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
30 сiчня, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
30 сiчня, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
30 сiчня, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
30 сiчня, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
30 сiчня, 19:51

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту