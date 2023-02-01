Стали відомі деталі нового пакету військової допомоги від США

Сполучені Штати планують вперше надати Україні ракети більшої дальності

США готують Україні військову допомогу на суму понад $2 млрд. Очікується, що в новому пакеті вперше будуть ракети більшої дальності. Про це з посиланням на власні авторитетні джерела повідомляє Reuters.

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За даними видання, про надання пакету буде оголошено вже цього тижня. Це співпадає з тим прогнозом, який у вівторок, 31 січня, озвучила прессекретарка Білого дому Олівія Далтон. Нагадаємо, вона також говорила про новий пакет допомоги Україні в сфері безпеки, про який буде «оголошено незабаром».

Як пише Reuters, новий пакет окрім ракет більшої дальності міститеме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

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Один із співрозмовників видання сказав, що частина пакету, $1,725 млрд. надійде з фонду «Ініціатива сприяння безпеці України» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю з промисловості, а не з наявних запасів США. Кошти USAI підуть на придбання нової зброї, високоточні самонаводні ракети (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), що мають дальність 94 милі (150 км). Така дальність, пише Reuters, може дозволити українським військовим вражати цінні військові цілі в російському тилу, які раніше були поза досяжністю.

Окрім коштів USAI, очікується, що допомога на суму понад $400 млн. надійде від Президентського фонду (Presidential Drawdown Authority funds), який дозволяє голові США в екстрених випадках використовувати поточні запаси країни.

Нагадаємо, що станом на 19 січня Сполучені Штати із початку повномасштабної війни вже виділили на безпекову допомогу Україні $26,7 млрд.