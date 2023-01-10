Пентагон оцінив загрозу нового наступу з Білорусі

США не бачить жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт

Міноборони США не бачить ознак того, що Білорусь готується вступити у війну проти України попри участь у спільних з РФ навчаннях. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, передає «Європейська правда».

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У Пентагоні вважають це просто продовженням навчань між білорусами і росіянами.

«Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни і білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт», – сказав чиновник.

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Раніше ЗСУ пояснили, навіщо Росія стягує до Білорусі застарілу техніку.

Нагадаємо, до Білорусі продовжують стягувати сили російських окупантів. Так, в ніч на 7 січня в країну прибув ще один ешелон, який перевозив не менше 700-800 російських окупантів.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

8 січня на аеродроми Білорусі почала злітатися російська авіація для участі в спільних льотно-тактичних навчаннях.

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Також, що Білорусь оголосила про авіанавчання з Росією та нарощування спільних військ.