Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Головні висновки

Окупанти мають проблеми з кількістю ракет

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Сегодня был 12-й массовый обстрел инфраструктуры:

10.10 – 80 ракет, 11.10 – 28, 22.10 – 33, 31.10 – 50, 15.11 – 96, 17.11 – 20, 23.11 – 67, 05.12 – 70, 16.12 – 76, 29.12 – 70, 31.12 – 20, 14.01.23 – 38 (из них 23 Калибра, Х-101, Х-555)

Напомню, что С-300 (а теперь и С-400), которыми кошмарят приграничные и прифронтовые города, в эту статистику не попадают.

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Обращаю ваше внимание на 3 факта:

сегодняшний залп был спустя 14 дней после предыдущего, что чуть больше, чем обычно, в сегодняшнем залпе было 38 ракет, что почти в 2 раза меньше, чем обычно, в сегодняшнем залпе было всего 23 ракеты Калибр, Х-101, Х-555, что гораздо меньше, чем обычно.

Все это косвенно подтверждает, что у рашистов проблемы с количеством ракет.

Исходя из данных ГУР, МО и Воздушных Сил, на этот момент у рашистов осталось:

172 часто используемых ракеты Калибр, Х-101, Х-555,

319 ракет Х-29, 31, 35, 58, 59,

157 ракет Х-22, 32.

Причем ракеты из второго и третьего пункта они массово запускать не могут. Если не ошибаюсь, сегодня был рекорд – 15 «альтернативных» ракет.

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Вы удивитесь, но оставшиеся 172 Калибра, Х-101, Х-555 можно все так же использовать на 3 запуска по 70 ракет раз в 2 недели, как и 177 ракет, остававшихся на 3 января.

Дело в том, что за прошедшие дни они произвели таких 18 ракет, а использовали всего 23. То есть почти ничего не изменилось.

Но. Изменение статистики говорит о том, что стоит подождать следующих пусков, чтобы понять их новый ритм, и тогда уже рисовать новые модели.

Итого. Да, ракеты у них еще есть, но снижение количества в залпе говорит о том, что дела с запасами у рашистов не очень. То есть скорее всего кошмарить они нас пока смогут, но все реже и все меньшим количеством.