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Роман Шрайк Журналіст

Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Головні висновки

glavcom.ua
Внаслідок ракетного удару Росії загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі
фото: телеграм Валентина Резніченка/Дніпропетровська ОВА

Окупанти мають проблеми з кількістю ракет

Мовою оригіналу

Сегодня был 12-й массовый обстрел инфраструктуры:

  1. 10.10 – 80 ракет,
  2. 11.10 – 28,
  3. 22.10 – 33,
  4. 31.10 – 50,
  5. 15.11 – 96,
  6. 17.11 – 20,
  7. 23.11 – 67,
  8. 05.12 – 70,
  9. 16.12 – 76,
  10. 29.12 – 70,
  11. 31.12 – 20,
  12. 14.01.23 – 38 (из них 23 Калибра, Х-101, Х-555)

Напомню, что С-300 (а теперь и С-400), которыми кошмарят приграничные и прифронтовые города, в эту статистику не попадают.

Обращаю ваше внимание на 3 факта:

  1. сегодняшний залп был спустя 14 дней после предыдущего, что чуть больше, чем обычно,
  2. в сегодняшнем залпе было 38 ракет, что почти в 2 раза меньше, чем обычно,
  3. в сегодняшнем залпе было всего 23 ракеты Калибр, Х-101, Х-555, что гораздо меньше, чем обычно.

Все это косвенно подтверждает, что у рашистов проблемы с количеством ракет.

Исходя из данных ГУР, МО и Воздушных Сил, на этот момент у рашистов осталось:

  • 172 часто используемых ракеты Калибр, Х-101, Х-555,
  • 319 ракет Х-29, 31, 35, 58, 59,
  • 157 ракет Х-22, 32.

Причем ракеты из второго и третьего пункта они массово запускать не могут. Если не ошибаюсь, сегодня был рекорд – 15 «альтернативных» ракет.

Вы удивитесь, но оставшиеся 172 Калибра, Х-101, Х-555 можно все так же использовать на 3 запуска по 70 ракет раз в 2 недели, как и 177 ракет, остававшихся на 3 января.

Дело в том, что за прошедшие дни они произвели таких 18 ракет, а использовали всего 23. То есть почти ничего не изменилось.

Но. Изменение статистики говорит о том, что стоит подождать следующих пусков, чтобы понять их новый ритм, и тогда уже рисовать новые модели.

Итого. Да, ракеты у них еще есть, но снижение количества в залпе говорит о том, что дела с запасами у рашистов не очень. То есть скорее всего кошмарить они нас пока смогут, но все реже и все меньшим количеством.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти ракета росія рекорд обстріл

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Роман Шрайк

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