Банкова закликала передати Україні далекобійні ракети Atacms

Подоляк переконаний, що ракети Atacms дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях

Україні необхідно надати далекобійні ракети Atacms, оскільки це дозволить зберегти тисячі життів бійців ЗСУ. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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«Дальнобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдатів і зірве архітектуру російського наступу. Час для Atacms настав. Чого ми чекаємо?» – наголосив Подоляк.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яке озброєння необхідне Україні аби виграти війну.

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Нагадаємо, триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.