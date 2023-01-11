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Американський генерал пояснив, куди треба бити ЗСУ, аби зупинити російський терор

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американський генерал пояснив, куди треба бити ЗСУ, аби зупинити російський терор
Ходжес наголосив, що, аби позбавити Росію можливості безкарно здійснювати обстріли української території з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійну зброю
фото з відкритих джерел

Ходжес: «Ми не можемо дозволяти Росії безкарно стріляти зі сховків».

Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що зупинити російський терор проти критичної інфраструктури можна за допомогою ударів по місцях запуску ракет та дронів. Але для цього Захід має надати Україні далекобійну зброю. Таку думку Ходжес висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало. І також, здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі: перше – робити все можливе для захисту населення, друге – продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, третє - йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони», – сказав Ходжес.

Він наголосив, що, аби позбавити Росію можливості безкарно здійснювати обстріли української території з глибокого тилу, Захід має надати Україні далекобійну зброю.

«Ми не можемо дозволяти Росії безкарно стріляти зі сховків. Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж GMLRS, фактично дає Росії такі сховки», – пояснив генерал.

Нагадаємо, раніше Ходжес спрогнозував, що Україна звільнить окупований Росією Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ.

Теги: санкції Україна населення росія США війна

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