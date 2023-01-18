США розповіли, скільки мають ядерних боєголовок

Склад стратегічних ядерних сил США за останній рік суттєво не змінився

США мають у своєму розпорядженні більш ніж 1,7 тис. ядерних боєголовок на стратегічних носіях

На початок 2023 року США мають у своєму розпорядженні 1770 розгорнутих ядерних боєголовок на міжконтинентальних балістичних ракетах шахтного базування, стратегічних підводних човнах і важких бомбардувальниках. Такі дані американського Бюлетеня вчених-атомників наводить Интерфакс.

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Зокрема зазначено, що склад стратегічних ядерних сил США за останній рік суттєво не змінився.

За оцінками американських експертів, 1370 ядерних боєголовок розміщено на 400 міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базування та на 280 балістичних ракетах Trident II D5 24 стратегічні атомні підводні човни (БРПЛ).

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Крім того, 46 стратегічних бомбардувальників B-52H та 20 стелс-бомбардувальників B-2 готові до застосування 300 ядерних боєзарядів. Ще 100 тактичних ядерних авіабомб перебувають на авіабазах у Європі.

До того ж, наразі у резерві Пентагону 1938 ядерних боєзарядів, які не розгорнуті на носіях.

США та Японія вже застерегли агресора від застосування ядерної зброї РФ проти України. Адже будь-яке можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні означатиме ворожий акт проти всього людства, який нічим не можна виправдати.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик застосування Росією ядерної зброї наразі є низьким.