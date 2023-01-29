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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Швеція знущається над Ердоганом та Путіним

glavcom.ua
Путінська Росія та Туреччина Ердогана зазнали поразки
Фото: AP

НАТО показало, що воно не надто звертає увагу на підступи Ердогана та Путіна

Президент Туреччини Ердоган, який на прохання Путіна намагається не пустити Швецію і Фінляндію в НАТО, став різко критикувати Швецію за те, що вона дозволила проживати в країні курдським біженцям і допустила спалення Корану місцевими правими екстремістами. Відповідно, Ердоган отримує привід для посилення своєї виборчої кампанії, вона виявилася для нього дуже важкою.

Але шведи не надто звертають увагу на протести та гнів Ердогана, адже головне не формальний вступ до НАТО, а реальне військово-політичне співробітництво у справі допомоги України.

НАТО і Швеції показали, як вони, без зайвих формальностей, вміло оминають спроби Ердогана перешкодити їхній успішній взаємодії. Так, наприклад, Швеція, формально не будучи членом НАТО, отримує можливість відкрито передавати Україні важкі артилерійські системи та іншу військово-технічну допомогу. Це зручно всім – Швеції, НАТО та Україні. Кремль втратить можливість заявляти, що член НАТО Швеція допомагає Україні.

Таким чином, програли путінська Росія та Туреччина Ердогана, який був упевнений, що, користуючись правом вето, він вирішує долю НАТО. Тепер НАТО показало, що воно не надто звертає увагу на підступи Ердогана та Путіна зупинити консолідацію та розширення Північноатлантичного Альянсу.

Джерело
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Теги: росія Реджеп Таїп Ердоган путін Швеція НАТО

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