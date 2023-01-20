Росія становитиме загрозу для НАТО і після поразки в Україні – адмірал Бауер

Бауер очікує, що Москва не покине спроб відновити та посилити свій потенціал

Росія становитиме загрозу для НАТО навіть після того, як вона зазнає поразки на війні в Україні. Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

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Він зазначив, що не дивлячись на те, що російська армія вже виснажена, НАТО очікує, що Москва не покине спроб відновити та посилити свій потенціал.

«Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає. Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали», – сказав Бауер.

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Адмірал також додав, що НАТО потрібен час, аби визначити, як швидко Росія зможе відновити свої сили після війни в Україні.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане переконаний, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться найближчим часом.

До слова, Мірча Джоане також попередив про те, що НАТО зміцнює східний фланг. У найкоротші терміни забезпечить розширення бойових груп альянсу на східному фланзі до бригадного рівня.

А також заступник генерального секретаря НАТО висловив думку, що країни альянсу мають збільшити виробництво військової техніки та боєприпасів для захисту України та забезпечення власної безпеки.