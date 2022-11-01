Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено

«Главком» зібрав головні новини ночі 1 листопада. Цієї ночі Валерій Залужний нагадав, що війна проти Росії триває зовсім не вісім місяців. Також президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено.

Росію допустили до огляду пошкоджень на «Північних потоках»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію допустили до огляду газопроводів «Північний потік«, де місяць тому відбулася диверсія.

«Допустили «Газпром» до обстеження місця вибуху. Дві воронки, три та п'ять метрів завглибшки. Вирвало трубу 40 метрів, труби розійшлися на 250 метрів, шматок труби зігнуло на 90 градусів і відкинуло на 40 метрів, у бік «Північного потоку-2», – заявив Путін на екстреній конференції 31 жовтня.

За його словами, уламками труби пошкоджено і не запущений в експлуатацію «Північний потік-2».

Вибух на газопроводах Путін назвав «терактом», причетність до нього Росії категорично заперечував. «Хтось ще нахабства набирався говорити, що це Росія сама підірвала», – посміюючись, заявив президент РФ.

Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак робить вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.

«Було зроблено (оголошено мобілізацію – Ред.) моїм указом, але було зроблено за пропозицією Міноборони».

За словами Путіна, він порадиться, чи потрібен окремий указ. «Я з юристами поговорю, чи потрібно указом завершувати мобілізацію, але її завершено, крапку поставлено», – сказав він.

Залужний нагадав про потенціал Росії

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний нагадав українцям про те, що війна проти Росії триває не вісім місяців, а вісім років і вісім місяців. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Той факт, що Україна вже майже дев'ять років протистоїть агресору та звільняє свої території, свідчить про стійкість нації та бажання перемогти у війні. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав у Facebook 31 жовтня.

«Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, чисельність населення якої більша за нашу в чотири рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суші, у повітрі, на морі, у кіберпросторі. Ми ведемо війну не вісім місяців, а 8 років і 8 місяців. Все це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і спрагу перемогти. Чи витримали б інші країни такий тиск?» – написав він.

Залужний розповів, що сьогодні російські окупанти застосували для ударів по цивільній інфраструктурі України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, чотири БПЛА типу Shahеd-136 та один БПЛА «Ланцет-3». У Генштабі ЗСУ інформували, що 45 із 55 крилатих ракет українські захисники сьогодні збили.

«Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону та поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко. Але вона обов'язково буде», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Арестович назвав кількість російських «мобіків», які вже воюють в Україні

В Україну прибуло вже 100 тис. російських «мобіків». Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у коментарі російському правнику Марку Фейгіну.

«Це поступово позначилося на фронті: на окремих ділянках їм вдалося наситити та стабілізувати лінію фронту, а на інших – вивільнити та перекинути частини, що зберегли кадровий кістяк», – сказав Арестович.

Нагадаємо, триває 251 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.