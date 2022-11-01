Арестович назвав кількість російських «мобіків», які вже воюють в Україні (відео)

Мобілізація допомогла Росії на окремих ділянках наситити та стабілізувати лінію фронту

В Україну прибуло вже 100 тис. російських «мобіків». Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у коментарі російському правнику Марку Фейгіну.

«Це поступово позначилося на фронті: на окремих ділянках їм вдалося наситити та стабілізувати лінію фронту, а на інших – вивільнити та перекинути частини, що зберегли кадровий кістяк», – сказав Арестович.

Раніше Олексій Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом. Там росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було на озброєнні більшості країн світу.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.