Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арестович назвав кількість російських «мобіків», які вже воюють в Україні (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович назвав кількість російських «мобіків», які вже воюють в Україні (відео)
Росії вдалося стабілізувати певні ділянки фронту
фото з відкритих джерел

Мобілізація допомогла Росії на окремих ділянках наситити та стабілізувати лінію фронту

В Україну прибуло вже 100 тис. російських «мобіків». Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у коментарі російському правнику Марку Фейгіну.

«Це поступово позначилося на фронті: на окремих ділянках їм вдалося наситити та стабілізувати лінію фронту, а на інших – вивільнити та перекинути частини, що зберегли кадровий кістяк», – сказав Арестович.

Раніше Олексій Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом. Там росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було на озброєнні більшості країн світу.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Читайте також: Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, але є один нюанс (відео)
Теги: Олексій Арестович мобілізація росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Азовець переконаний, що ворога потрібно ненавидіти, але не принижуючи себе
Віктор Розовий розповів, як на передовій ставляться до Арестовича
25 жовтня, 09:37
Основним політичним завданням Путіна зараз є вихід на адміністративні кордони Донецької області
Арестович розповів, що занапастить путінську Росію
30 жовтня, 14:10
Українські військові продовжують героїчні бої під Бахмутом
Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом
26 жовтня, 23:44

Події в Україні

Арестович назвав кількість російських «мобіків», які вже воюють в Україні (відео)
Арестович назвав кількість російських «мобіків», які вже воюють в Україні (відео)
В Дніпрі спалахнула пожежа після нічної атаки рашистів (фото)
В Дніпрі спалахнула пожежа після нічної атаки рашистів (фото)
Шукатимуть «брудну бомбу»: місія МАГАТЕ прибула в Україну
Шукатимуть «брудну бомбу»: місія МАГАТЕ прибула в Україну
Рашисти обстрілюють Полтаву, у місті чути вибухи
Рашисти обстрілюють Полтаву, у місті чути вибухи
«Ми ведемо війну не вісім місяців», – Залужний розповів про потенціал Росії
«Ми ведемо війну не вісім місяців», – Залужний розповів про потенціал Росії
У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу
У Миколаєві лунають вибухи, в області оголошено повітряну тривогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін
28K
Вибухи у Києві: мер повідомив, куди влучили ракети
21K
Путін в облозі. Чи буде війна між ФСБ та армійськими?
21K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
15K
Відверті погрози. Путін взявся за Вірменію (відео) 
10K
У столиці після вибухів піднімається дим (фото, відео)

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту