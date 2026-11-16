Трамп заявив про поступки Путіна у питанні України

Заява американського президента пролунала на тлі відновлення переговорів щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом’якшує свою позицію щодо України. За словами американського лідера, очільник Кремля міг би займати значно жорсткішу позицію, однак натомість відступає від своїх вимог. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Путін трохи пом’якшує свою позицію щодо України. Він міг би бути набагато жорсткішим. Чесно кажучи, він відступає», – сказав президент США.

Водночас Трамп не уточнив, які саме поступки, на його думку, зробила Москва та від яких вимог Путін нібито відступає.

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Заява американського президента пролунала на тлі відновлення переговорів щодо завершення війни Росії проти України. 12 листопада Путін провів зустріч із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві. Під час переговорів російський лідер, за повідомленнями ЗМІ, не відмовився від вимог щодо контролю над окупованими українськими територіями та виступив проти розміщення іноземних миротворців в Україні.

Варто нагадати, що помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що після завершення тристороннього саміту за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися окрема двостороння зустріч російського й американського лідерів. За його словами, підготовку до переговорів уже обговорювали в загальних рисах, а зараз узгоджують час і місце