Пишний подав у відставку? Нацбанк зробив заяву

За даними ЗМІ, під час обшуку в голови Нацбанку вилучили два особисті мобільні телефони

Варто зазначити, що 21 жовтня 2026 року правоохоронці провели обшуки у приміщенні Нацбанку

Національний банк України спростував інформацію про відставку голови НБУ Андрія Пишного. Станом на 15:00 21 жовтня він не подавав заяву про звільнення. Про це повідомляє Forbes із посиланням на коментар Нацбанку, пише «Главком».

Відомство також пообіцяло найближчим часом оприлюднити заяву щодо деталей справи.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ повідомляли, що Пишний написав заяву про звільнення за власним бажанням через стан здоров’я. Відставка нібито планувалася після повернення голови НБУ зі щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Бангкоку. Однак тоді Пишний нібито відмовився залишати посаду.

Варто нагадати, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників установи. Водночас правоохоронці не уточнили, кого саме стосуються слідчі дії.