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Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Туреччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Туреччині
Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини
фото: Офіс президента

Президент України сподівається на посередництво Анкари у переговорах з РФ

Президент Володимир Зеленський запропонував диктаторові Путіну зустрітися у Туреччині.Про це глава держави, який вчора зустрівся з Реджепом Ердоганом у Стамбулі, перед від’їздом з Туреччини сказав в ексклюзивному інтерв’ю CNN Türk, інформує «Главком».

Зеленський розповів, що однією з тем розмови з Ердоганом стали російські атаки на українську енергетики, особливо перед початком зими.

«Росія продовжує свої атаки балістичними ракетами, і це справді критично важливо, оскільки наближаються зимові місяці. 24 лютого ми досягнемо п’ятої річниці (повномасштабного вторгнення, – ред.). Ця війна має закінчитися. Ми повинні об’єднатися, ми повинні хоча б перевести гарячу фазу цієї війни в дипломатичну фазу. На цьому етапі я сподіваюся на посередництво Туреччини. Особисто я вважаю, що наші стосунки з президентом Ердоганом та його стосунки з Трампом і Путіним також можуть бути корисними», – заявив він.

Також на зустрічі з Ердоганом обговорювалася можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів – Зеленського, Трампа і Путіна – у Туреччині.

«Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Позиція Туреччини з цього питання зрозуміла. Позиція президента Ердогана зрозуміла. У нас тісні та добрі стосунки з Туреччиною. Туреччина може бути практичним та реалістичним посередником. Вона не займатиме чиюсь сторону під час зустрічі. Вона може працювати як повноцінний посередник», – сказав український лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Головними темами зустрічі стали безпека судноплавства в Чорному морі та підготовка до нових дипломатичних контактів на міжнародному рівні.

За словами Зеленського, Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, він розповів, що президент Ердоган має власне спілкування з Путіним.

«Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині. Але тут є дуже важливий момент. Як ви сказали, у Туреччині вже було багато зустрічей. І справді, також були зустрічі між технічними групами та делегаціями в Об’єднаних Арабських Еміратах. Були досягнуті різні результати. Але війна в певному сенсі продовжується. І ми також зустрічалися з американцями. Зустріч між лідерами є надзвичайно важливою. Тому що наші суспільства хочуть і вірять, що ця війна має закінчитися. Якщо лідери зустрінуться, а люди не побачать жодного прогресу після зустрічі лідерів, тоді знаки питання зростатимуть, і це буде вважатися поразкою дипломатії», – додав Зеленський.

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Теги: переговори путін президент Володимир Зеленський війна росія Туреччина

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