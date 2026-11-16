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Фон дер Ляєн розкрила роль Європи в мирних переговорах з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Фон дер Ляєн розкрила роль Європи в мирних переговорах з Росією
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа долучиться до переговорів з РФ
фото: Reuters

Брюссель визначив механізм долучення до дипломатичного процесу, однак питання єдиного представника Європи досі залишилося невирішеним

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом повідомила про плани Європейського Союзу взяти участь у мирних переговорах між Україною та Росією. Водночас європейські партнери мають намір продовжувати підтримку Києва та посилювати тиск на Москву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву фон дер Ляєн у соціальній мережі X.

Під час розмови президентка Єврокомісії та фінський лідер обговорили перспективи дипломатичного врегулювання війни Росії проти України. Одним із ключових питань стала безпосередня участь європейських держав у переговорному процесі.

За словами фон дер Ляєн, Європа тісно долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 + ЄС.

Водночас президентка Єврокомісії наголосила, що Європейський Союз забезпечуватиме максимальну підтримку України та максимальний тиск на Росію. Крім того, під час розмови сторони порушили питання подальшого розширення Європейського Союзу. Обговорення відбулося напередодні форуму ЄС із питань розширення, запланованого на 16 листопада.

Фон дер Ляєн та Стубб погодилися, що більший і сильніший Європейський Союз сприятиме зростанню добробуту європейських держав та зміцненню незалежності Європи.

Водночас питання представництва Європи на мирних переговорах раніше стало предметом дискусій серед європейських лідерів. Зокрема, держави не змогли погодити кандидатуру єдиного представника, який мав би брати участь у дипломатичному процесі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про труднощі з обранням єдиного представника Європи на переговорах щодо України.

Під час саміту Європейського політичного співтовариства, який відбувся 12 листопада в Дубліні, європейські лідери обговорили можливі кандидатури на цю роль.

Серед претендентів розглядали верховну представницю Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та президента Європейської ради Антоніу Кошту.

Однак за підсумками обговорень учасники саміту не досягли спільного рішення щодо того, хто саме представлятиме Європу на переговорах стосовно завершення війни Росії проти України.

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Теги: переговори війна Європейський Союз росія Україна

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