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Путін похвалився головним «досягненням» війни проти України

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін похвалився головним «досягненням» війни проти України
Володимир Путін сьогодні бере участь у Східному економічному форумі
скріншот із відео

Російський диктатор переконує росіян, що війна їм піде тільки на користь

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що головним досягненням так званої «військової спецоперації» в Україні стало укріплення суверенітету. А те, що весь цивілізований світ об’єднується проти Росії, як переконує Путін, піде тільки на користь РФ. Про це російський диктатор заявив на пленарній сесії Східного економічного форуму.

Путін заявив, що Росія «нічого не втратила і не втратить» після початку війни проти України.

«Головне придбання – зміцнення нашого суверенітету. Ми набиратимемо темпи розвитку, тому що сучасний розвиток може бути заснований лише на суверенітеті», – сказав він.

Російський диктатор визнав, що у світі після початку війни проти України відбувається поляризація, однак він переконаний, що це підер Росії тільки на користь.

«Також, звісно, відбувається певна поляризація. І у світі, і всередині країни, але я вважаю, що це піде тільки на користь. Тому що все непотрібне, шкідливе, і те, що нам заважає іти вперед, буде відкинуто», – сказав він.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили відео, як президент країни-агресорки Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Збройних сил РФ дещо дивно поводилися під час перегляду військових навчань «Схід-2022». 

Також відомо, що раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас. Він заявив, що Путін має «великі плани щодо розвитку Донбасу» й вирушить туди, «коли час прийде».

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Теги: росія війна путін

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