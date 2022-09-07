Путін може спробувати створити процес, аналогічний Мінським угодам – ISW

Доповідь МАГАТЕ є зашифрованим засудженням дій Росії, вважають аналітики ISW

У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції описано численні способи, якими російська окупаційна влада та російські військові ставлять під загрозу безпечну роботу станції. Водночас у звіті МАГАТЕ не намагається визначити, хто несе відповідальність за обстріл, який завдав шкоди об’єкту, і неодноразово закликає «всі відповідальні сторони» вжити заходів для покращення ситуації. Таким чином, доповідь МАГАТЕ є зашифрованим засудженням дій Росії, які створили та зберігають небезпеку ядерної катастрофи в Україні. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків ISW, президент Росії Володимир Путін може спробувати використати побоювання, які викликають його дії, щоб змусити МАГАТЕ та міжнародне співтовариство визнати де-факто право Росії брати участь в експлуатації ЗАЕС. МАГАТЕ не може напряму залучати Росію до роботи АЕС.

«Путін може спробувати скористатися цією ситуацією, щоб створити процес, аналогічний Мінським угодам, які встановили «припинення вогню» в Україні після вторгнення Росії в 2014 році. Мінські угоди розглядали Росію як нейтральну сторону, а не як учасника, тим самим мовчазно приймаючи твердження Путіна, що Україна перебувала в громадянській війні, а не жертва російської агресії», – йдеться в матеріалі ISW.

Нагадаємо, місія експертів МАГАТЕ за підсумками візиту на Запорізьку АЕС оприлюднила звіт про ситуацію щодо ядерної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звіт місії МАГАТЕ та відповів на пропозиції Рафаеля Гроссі щодо створення зони захисту на ЗАЕС.

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