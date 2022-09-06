Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях

Російський диктатор сьогодні відвідав військові навчання на Сході РФ

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу Збройних сил РФ дещо дивно поводилися під час перегляду військових навчань «Схід-2022». Відповідне відео опублікував російський пропагандистський телеканал «Звезда».

На записі видно, як Путін та Шойгу, сміючись, обговорюють заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова, коли той доповідав начальнику Генштабу Збройних сил Росії Валерію Герасимову.

«Євкуров тільки сам бачить і все, але повідомляє начальнику Генерального штабу», – сказав Путін, що присутні сприйняли як жарт і засміялися.

Як відомо, 6 вересня Путін прибув на полігон Сергіївський у Приморському краї Росії, де проходить фінальна частина стратегічного командно-штабного навчання «Схід-2022».

Як відомо, 1 вересня в РФ стартували великі навчання «Схід-2022», які охоплять сім військових полігонів Східного військового округу та акваторії Охотського та Японського морів. За даними Міноборони РФ, до маневрів залучать 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і кораблів забезпечення. Також відомо, що у маневрах беруть участь 50 тис. військових і 5 тис. одиниць озброєння та техніки.

За сценарієм навчань в акваторії Японського моря ВМС РФ та Китаю проведуть спільні практичні дії щодо оборони морських комунікацій і районів морської економічної діяльності. Крім цього, будуть відпрацьовані дії з ураження кораблів і сил морського десанту умовного супротивника. Для цього застосують ракети й артилерію. Навчання завершаться 7 вересня.

Нагадаємо, сьогодні російський президент Володимир Путін провів закриту нараду з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим. Подробиці цієї наради наразі невідомі.

Як повідомлялося раніше, у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни Путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії.

Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.