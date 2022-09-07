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Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці
Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
фото з відкритих джерел

Путін, Шойгу та Герасимов похмурими сиділи на військових навчаннях

Користувачі соцмереж висміяли президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна міністр оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Збройних сил РФ, які дещо дивно поводилися під час перегляду військових навчань «Схід-2022».

Нагадаємо, на записі, який оприлюднив телеканал Міноборони окупантів видно, як Путін та Шойгу, сміючись, обговорюють заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова, коли той доповідав начальнику Генштабу Збройних сил Росії Валерію Герасимову.

Незважаючи на показовий сміх, українські користувачі побачили відчай на обличчях окупантів.

«Одразу видно по обличчях, що «спецоперація» йде «чётко и по заранее намеченному плану! Как по нотам!», – написав Сергій Наумович.

Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці фото 1

«Сповнені оптимізму й задору обличчя Шойгу, Путіна і Герасімова. На обличчях відбито непохитну впевненість у непереможності російської зброї і величі Росії», – написав Олексій Голобуцький.

Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці фото 2

Окрім того вже почали з'являтися меми про похмуру трійку окупантів.

Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці фото 3

Як відомо, 6 вересня Путін прибув на полігон Сергіївський у Приморському краї Росії, де проходить фінальна частина стратегічного командно-штабного навчання «Схід-2022».

1 вересня в РФ стартували великі навчання «Схід-2022», які охоплять сім військових полігонів Східного військового округу та акваторії Охотського та Японського морів. За даними Міноборони РФ, до маневрів залучать 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і кораблів забезпечення. Також відомо, що у маневрах беруть участь 50 тис. військових і 5 тис. одиниць озброєння та техніки.

За сценарієм навчань в акваторії Японського моря ВМС РФ та Китаю проведуть спільні практичні дії щодо оборони морських комунікацій і районів морської економічної діяльності. Крім цього, будуть відпрацьовані дії з ураження кораблів і сил морського десанту умовного супротивника. Для цього застосують ракети й артилерію. Навчання завершаться 7 вересня.

Нагадаємо, 6 вересня російський президент Володимир Путін провів закриту нараду з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим. Подробиці цієї наради наразі невідомі. 

Як повідомлялося раніше, у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни Путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії. 

Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.

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