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Орбан запропонував перетворити Україну на «буферну зону»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Орбан запропонував перетворити Україну на «буферну зону»
Орбан заявив, що Росія домовлятиметься про мир в Україні з США
фото з відкритих джерел

На думку угорського прем’єра, війна в Україні «цілком точно не закінчиться» цього року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане буферною зоною між Росією та Заходом, відмовившись від інтеграції до ЄС та НАТО. Про це політик, якого називають «другом Путіна», заявив у розмові з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шюсселем, повідомляє Die Presse.

«Подобається нам це чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна перебуває там, де вона є на карті. Найкращою перспективою для неї було б створення буферної зони між Росією та Заходом — зрозуміло, з гарантіями безпеки», – сказав Орбан.

На його думку, якщо цього не станеться, Україна втратить свою державність. «Росіяни знищуватимуть її знову, знову і знову. Росія ніколи не прийме такого члена ЄС та НАТО, як Україна, на порозі. Ніколи», - наголосив угорський прем’єр.

Він вважає, що шанс на інтеграцію Києва до цих структур було втрачено на саміті Північноатлантичного альянсу в Бухаресті у 2008 році. За словами Орбана, тоді «Росія була надто слабкою, щоб заблокувати розширення НАТО, яке включало б Україну», проте союзникам не вдалося дійти консенсусу.

На думку угорського прем’єра, війна в Україні «цілком точно не закінчиться» цього року.

При цьому він вважає, що Києву варто було б погодитися на припинення вогню, щоб не втратити ще більше територій і не зазнати поразки. На його думку, розраховувати на те, що ЄС надасть достатньо зброї та грошей, не можна, оскільки блок «не може зробити це».

Водночас Орбан наголосив, що у Кремлі не вважають Київ рівноправним учасником переговорів. За його словами, Росія вестиме діалог про врегулювання лише зі США, оскільки і Євросоюз для неї «недостатньо сильний, щоб сприймати його серйозно».

Нагадаємо, ЄС все ж прийняв рішення про виділення Україні 50 млрд євро допомоги, попри погрози Угорщини скористатися правом вето. Тамтешній прем'єр-міністр Віктор Орбан пояснив зміну риторики Будапешта тим, що його «загнали у глухий кут». 

Теги: росія міністр війна Віктор Орбан держава Україна росіяни

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