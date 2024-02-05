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Депутати Орбана проігнорували засідання парламенту щодо вступу Швеції в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутати Орбана проігнорували засідання парламенту щодо вступу Швеції в НАТО
Члени партії Орбана не прийшли на засідання, яке угорська опозиція скликала для ратифікації вступу Швеції до НАТО
фото з відкритих джерел

Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма

Депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Члени партії Орбана «Фідес» не прийшли на засідання в понеділок, яке угорська опозиція скликала для ратифікації вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору. 

Наступна можливість ратифікації буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул. Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.

Прем'єр Орбан каже, що його уряд підтримує вступ Швеції, але відповідний законопроєкт застряг у парламенті з середини 2022 року.

Законодавці угорської керівної партії, які перебувають під жорстким контролем Орбана, пообіцяли відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

«Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта», – заявив «Фідес».

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини мав зібратися для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проект закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

До слова, високопоставлені американські законодавці хочуть, щоб Угорщина якнайшвидше схвалила вступ Швеції до НАТО.

Читайте також: Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?
Теги: Угорщина Швеція НАТО парламент Віктор Орбан

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