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Орбан пояснив, чому підтримав виділення допомоги для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Орбан пояснив, чому підтримав виділення допомоги для України
Прем'єр Угорщини знову закликав Київ та Москву розпочати мирні перемовини
фото з відкритих джерел

За словами Орбана, Будапешт «загнали у глухий кут»

Учора ЄС все ж прийняв рішення про виділення Україні 50 млрд євро допомоги, попри погрози Угорщини скористатися правом вето. Тамтешній прем'єр-міністр Віктор Орбан пояснив зміну риторики Будапешта тим, що його «загнали у глухий кут». Про це він сказав в ефірі Kossuth. 

«Я був у глухому куті. Якби ця угода не була досягнута та Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 країн-членів погодилися б направити гроші в Україну і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і відправили б їх також в Україну – чому б це було добре?» – пояснив Орбан. 

Прем'єр Угорщини знову закликав Київ та Москву розпочати мирні перемовини. На думку прем'єра, «час на боці росіян, і чим довше триває війна, тим більше людей гине». 

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося спеціальне засідання Європейської Ради за участі голів держав та урядів країн-членів ЄС з метою домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС. 

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

Як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

До слова, італійський прем'єр-міністр Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон протягом останніх тижнів готували ґрунт, аби переконати Віктора Орбана не блокувати 50 млрд євро фінансової допомоги Україні.

Читайте також: Орбан розкрив справжню причину свого спротиву вступу України до ЄС

Теги: фінансування Угорщина Віктор Орбан Європейський союз

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