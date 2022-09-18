Орбан на закритій зустрічі заявив, що Україна втратить території, а ЄС розпадеться

Угорщина і надалі збирається протистояти продовженню антиросійських санкцій, і є країна ЄС, від якої Будапешт очікує допомоги

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні може тривати до 2030 року, і що Україна може втратити третину або половину своєї території, а також допускає розпад Євросоюзу у наступне десятиліття. Зокрема, заявив про розвал Євросоюзу до 2030 року, і що більшою частиною населення Франції стануть «мігранти-мусульмани». Про це Орбан сказав у своїй промові на закритій зустрічі в селищі Кетче 10 вересня, деталі якої публікує Szabad Európa тільки тепер.

Орбан також висловився щодо війни Росії проти України. Він заявив, що «війна була локальною, але втрутився Захід». Він прогнозує продовження бойових дій до 2030 року, в результаті чого Україна нібито «втратить третину або половину своїх територій».

Зустріч у Кетче, у якій взяли участь прем'єр-міністр, члени уряду, парламентарі та митці, інтелектуали та бізнесмени з кола «Фідес», організувала партія Віктора Орбана. Багато років зустріч проходить у форматі повної секретності. На ній були присутні представники проурядових ЗМІ, проте жоден рядок виступу прем'єра досі не публікувався.

Орбан також сказав, що протистоятиме подальшому продовженню санкцій ЄС проти РФ. За словами політика, він самотній у своїй думці щодо антиросійських обмежень, але висловив сподівання на зміну влади в Італії.

Орбан переконаний, що Євросоюз «стріляє собі в ногу», запроваджуючи санкції проти РФ. Зокрема, він вважає, що через це взимку в Європі «зупиниться до 40% промисловості».

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що «у Європі немає лідера, який визнає інтереси континенту та діє відповідно, і може переконати в цьому інших». На його думку, раніше таким лідером була Ангела Меркель.

Орбан бачить «Вишеградську четвірку» потужним центром сили у ЄС. Він визнає, що через війну співпраця у цьому форматі переживає кризу, але, за його словами, ліберальні уряди в Братиславі та Празі зараз у нестабільній ситуації, тому цілком можливо, що незабаром у обидвох країнах будуть уряди, з якими «Фідес» зможе укласти альянс.

Нагадаємо, раніше Орбан говорив, що після завершення війни Росії проти України «Захід стане слабшим, ніж був до її початку». Орбан вважає, що країни Заходу не зможуть виграти війну в Україні військовим шляхом, а санкції проти Росії нібито не дестабілізують її. При цьому, на його думку, збитки від обмежень проти країни-агресора для Європи «величезні».

Також Орбан вже заявляв що санкції проти РФ не спрацювали. Тоді українське МЗС відреагувало на це висловлювання, заявивши: заява прем'єр-міністра Угорщини про те, що санкції ЄС проти Москви нібито не спрацювали, є класичним прикладом російської пропаганди.

Не секрет, що Віктор Орбан є прихильником кремлівського диктатора Володимира Путіна і неодноразово відпрацьовував наративи, які пропагандисти РФ прагнуть транслювати в Європі.