Угорщина вирішила економити газ

Попри угоду про додаткові поставки газу із Росії, Угорщина змушена скорочувати споживання блакитного палива

Уряд Угорщини наказав на чверть скоротити споживання газу в усіх державних установах і компаніях, максимальна температура у приміщеннях держустанов країни становитиме 18 градусів. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, повідомляє Telex.

За словами угорського чиновника, через зростання цін споживання газу має бути знижено на 25% у державних установах, за винятком лікарень та житлових будівель.

Крім того, у державних установах обмежать максимальну температуру до 18 градусів за Цельсієм. Чи буде 18 градусів і в школах, ще не вирішили.

За словами Гуйяша, при нинішньому промисловому та побутовому споживанні природного газу в сховищах вистачить на 81 зимову добу.

Нагадаємо, Угорщина 31 серпня підписала додатковий контракт із російською державною енергокомпанією «Газпром». Домовленість передбачає постачання додаткових 5,8 млн кубометрів газу на добу з 1 вересня – тобто близько половини того, що Росія повинна постачати за чинним контрактом. Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 млн кубометрів газу після візиту Сійярто до Москви.

Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт «Пакш ІІ» – розширення атомної електростанції «Пакш», яким займатиметься російська державна корпорація «Росатом».

Раніше Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

Додамо, що Рада Євросоюзу у серпні затвердила постанову про добровільне зниження попиту на газ в ЄС на 15% цієї зими. Угорщина була однією з країн, які не погоджувалися з цим рішенням.