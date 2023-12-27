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Парламент Албанії призупинив роботу через кібератаку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Парламент Албанії призупинив роботу через кібератаку
Постачальник послуг мобільного зв’язку та авіакомпанія також зазнали кібератак
фото з відкритих джерел

Хакерам не вдалося отримати доступ до даних

26 грудня парламент Албанії зазнав кібератаки, під час якої хакери намагалися проникнути в його дані та знищити їх. Уряд країни тимчасово призупинив роботу. Про це повідомляє АР.

Зазначається, що хакерам не вдалося отримати доступ до даних системи, нині фахівці працюють, щоб з’ясувати, які наслідки може мати кібернапад.

Місцеві ЗМІ повідомили, що постачальник послуг мобільного зв’язку та авіакомпанія також зазнали кібератак у понеділок, 25 грудня, з боку іранських хакерів Homeland Justice, але це неможливо перевірити.

Зазначимо, у липні 2022 року Албанія зазнала кібератаки, у якій уряд і технологічні компанії звинуватили Міністерство закордонних справ Ірану. Вважається, що ця атака була помстою за те, що Албанія надала притулок для членів іранської опозиційної групи Муджахедін-е-Хальк або MEK.

Нагадаємо, кіберволонтери оригінально привітали українську контррозвідку з професійним святом. На сайті компанії, яка є постачальником сервісних послуг для місцевого відділення ФСБ замість стартової сторінки – відео з українськими силовиками.

Теги: кібератака Албанія парламент

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