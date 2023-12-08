Парламент підтримав в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва меморіального кладовища

За словами Геращенко Рада перенесла місце для створення Національного Меморіального Кладовища з Биківні до Гатного

Рішення підтримали 303 депутати

Сьогодні, 8 грудні, парламент підтримав у цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Документ передбачає, що місце розташування кладовища визначатиме Кабмін. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Верхова Рада перенесла місце для створення Національного Меморіального Кладовища з Биківні до Гатного. За 303 депутати. «ЄС» за це не голосувала, саме через те, що ВР ще в травні прийняла рішення про створення Меморіального Кладовища в Биківні. Цей закон досі не підписано президентом, й не заветовано», – написала Геращенко.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля.

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«Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року», – зазначив він.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, оскільки місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначатиме Кабмін, то, за інформацією, яку він отримав від урядовців, цвинтар перенесуть у Гатне.

Раніше повідомлялося, що Київрада готує звернення до президента України та уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища.