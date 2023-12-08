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Парламент підтримав в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва меморіального кладовища

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент підтримав в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва меморіального кладовища
За словами Геращенко Рада перенесла місце для створення Національного Меморіального Кладовища з Биківні до Гатного
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 303 депутати

Сьогодні, 8 грудні, парламент підтримав у цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Документ передбачає, що місце розташування кладовища визначатиме Кабмін.  Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. 

«Верхова Рада перенесла місце для створення Національного Меморіального Кладовища з Биківні до Гатного. За 303 депутати. «ЄС» за це не голосувала, саме через те, що ВР ще в травні прийняла рішення про створення Меморіального Кладовища в Биківні. Цей закон досі не підписано президентом, й не заветовано», – написала Геращенко.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля.

«Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року», – зазначив він.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що, оскільки місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначатиме Кабмін, то, за інформацією, яку він отримав від урядовців, цвинтар перенесуть у Гатне.

Раніше повідомлялося, що Київрада готує звернення до президента України та уряду вжити заходів щодо вирішення питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища. 

Читайте також: Хто зриває створення військового кладовища у Києві? Нардеп В'ятрович звернувся до президента
Теги: Ярослав Железняк парламент цвинтар Ірина Геращенко депутат Київрада Кабмін

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