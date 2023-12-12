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Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кібератака на «Київстар». Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів
Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування
фото з відкритих джерел

Мобільні оператори Lifecell та Vodafone звернулися до клієнтів через ранкову кібератаку по «Київстару»

Після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування. Заяви оператори опублікували в соцмережах.

Як зазначила пресслужба Lifecell, внаслідок додаткового навантаження в клієнтів компанії можуть бути проблеми з поповненням рахунку, активацією нових абонентів, сайтом чи застосунком.

Пресслужба Lifecell звернулася до клієнтів компанії
Пресслужба Lifecell звернулася до клієнтів компанії
фото: скріншот

«Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації.Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна», – зазначили в компанії.

Натомість пресслужба Vodafone заявила, що мережа працює як зазвичай, а з мобільними послугами все гаразд.

«Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів», – написала пресслужба.

Пресслужба Vodafone звернулася до клієнтів компанії
Пресслужба Vodafone звернулася до клієнтів компанії
фото: скріншот

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Згодом Комаров повідомив, що основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар», а частина віртуальної ІТ-інфраструктури вже зруйнована.

Раніше компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.

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Теги: Київстар Vodafone мобільні оператори кібератака

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