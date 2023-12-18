Кіберволонтери оригінально привітали контррозвідників на сайті підрядника ФСБ

На архівному відео керівництво військової контррозвідки отримує бойовий прапор з рук Зеленського

На сайті компанії, яка є постачальником сервісних послуг для місцевого відділення ФСБ замість стартової сторінки – відео з українськими силовиками

Кіберволонтери оригінально привітали українську контррозвідку з професійним святом. Про це пише «Главком».

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На сайті магнітогорської управляючої компанії «Правый берег», яка, за інформацією авторів операції, є постачальником сервісних послуг для місцевого відділення ФСБ (розташування – Челябінська область, м. Магнітогорськ, вул. Будівельників, 11) замість стартової сторінки – відео з українськими силовиками.

Кіберволонтери розмістили вітання контррозвідникам на сайті компанії-підрядника ФСБ фото: скріншот

На архівному відео керівництво військової контррозвідки отримує бойовий прапор з рук президента України Володимира Зеленського на острові Хортиця 14 жовтня 2021 року.

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Раніше на сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом.

«Главком» висвітлює роботу українських ІТ-волонтерів і їх допомогу в обороні. Зокрема, було реалізовано сайт для військових-загарбників, які не хочуть воювати проти України, діяльність добровільних кібер- і інформвійськ.