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Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення
Вчора «Київстар» зіштовхнувся з атакою хакерів на ядро мережі
фото з відкритих джерел

Компанія сподівається завершити відновлювальні роботи вже сьогодні

У вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 13 грудня робота оператора досі не відновлена.

З якими проблемами зіштовхнулися абоненти?

Користувачі скаржилися на проблеми із зв'язком, не працював офіційний сайт, як і мобільний застосунок. Неможливо здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Українцям дали інструкцію, як залишатися зі зв'язком та інтернетом – для цього потрібно перепідключитися до іншого оператора.

Пресслужба Мінцифри повідомила, що національний роумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок технічного збою». У повідомленні також йдеться, що після вирішення поточної проблеми планується обговорення з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі зв’язком.

Часткове відновлення роботи

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово. Передбачається, що остаточне завершення роботи відбудеться протягом 13 грудня 2023 року. Компанія також повідомила, що усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.

Що каже гендиректор «Київстару» Олександр Комаров

За словами гендиректора компанії Олександра Комарова, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Згодом він повідомив, що основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар», а частина віртуальної ІТ-інфраструктури вже зруйнована.

Бізнес попередив про наслідки

Бізнес попередив, які наслідки може мати відсутність доступу до зв’язку та інтернету. Можливі збої в роботі охоронної сигналізації, також через збій можуть не працювати банкомати та термінали, які користуються послугами зв’язку «Київстару». Крім того, можуть не надходити повідомлення. Масштабний збій у роботі «Київстару» частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що збій у роботі мобільного оператора «Київстар» жодним чином не вплинув на дії українських військовослужбовців. 

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

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Теги: Київстар застосунок мобільні оператори кібератака

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