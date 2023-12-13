«Київстар» оголосив про відновлення зв'язку і пообіцяв абонентам компенсації

Відновлення послуг «Київстару» відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі

Після повного відновлення мережі оператор підготує компенсації для всіх абонентів та корпоративних клієнтів

Станом на 18:00 «Київстар» розпочав включення голосового зв`язку по всій Україні. Про це компанія повідомила у Facebook.

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«…зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним», – йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. На цей випадок «Київстар» рекомендує:

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перезавантажити телефон;

відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

«Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби», – зазначає «Київстар».

Після повного відновлення мережі оператор обіцяє підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.