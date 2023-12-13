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«Київстар» оголосив про відновлення зв'язку і пообіцяв абонентам компенсації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Київстар» оголосив про відновлення зв'язку і пообіцяв абонентам компенсації
Відновлення послуг «Київстару» відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі
фото: «Київстар»

Після повного відновлення мережі оператор підготує компенсації для всіх абонентів та корпоративних клієнтів

Станом на 18:00 «Київстар» розпочав включення голосового зв`язку по всій Україні. Про це компанія повідомила у Facebook.

«…зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним», – йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. На цей випадок «Київстар» рекомендує:

  • перезавантажити телефон;
  • відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

«Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби», – зазначає «Київстар».

Після повного відновлення мережі оператор обіцяє підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

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Теги: eSIM кібератака мобільний зв’язок Київстар

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