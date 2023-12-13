«Київстар» дізнався, як хакери провернули кібератаку на компанію

Комаров: «Приклад «Київстару» свідчить про те, що навіть найбільш захищену інфраструктуру може бути уражено»

Хакери зламали захист українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» через обліковий запис одного зі співробітників. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону.

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«Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії», – зазначив Комаров.

За його словами, нині триває слідство щодо цієї кібератаки.

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Президент «Київстару» підкреслив, що питання не в технічних несправностях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери».

Комаров запевнив, що «Київстар» використовував для захисту від кіберзагроз найсучасніші технології. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ оператор відбив приблизно 500 кібератак.

«Мені здається, що приклад «Київстару» свідчить про те, що навіть найбільш захищену інфраструктуру може бути уражено. Це реально», – наголосив він.

Атаку здійснила російська хакерська група «Солнцепек», близька до російської розвідки.

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«Робили вони це, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, щоб посіяти неприємності, емоційно вразити українців. Триває війна, це один зі способів війни проти України», – пояснив Комаров.

Президент компанії додав, що на першому етапі оператору вдалося відновити голосові послуги, а решту буде відновлено протягом ночі.

Нагадаємо, що станом на 18:00 «Київстар» розпочав відновлення голосового зв`язку по всій Україні.

Як повідомлялося, 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.