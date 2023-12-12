Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Гендиректор «Київстару» повідомив про наслідки кібератаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гендиректор «Київстару» повідомив про наслідки кібератаки
Частина віртуальної ІТ-інфраструктури «Київстару» зруйнована
фото з відкритих джерел

За словами Комарова, основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар»

Хакерська атака на одного з найбільших мобільних операторів України – «Київстар» – була дуже потужною. Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров в етері телемаратону.

«Це – війна. Вона відбувається не тільки на полі бою, а також і у віртуальному просторі, у кіберпросторі. На жаль, ми вражені внаслідок цієї війни. Це (було – «Главком») проникнення в інфраструктуру та її руйнування», – пояснив Комаров.

За словами Комарова, основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар». Гендиректор запевнив, що компанія наразі не фіксує жодних витоків персональних даних користувачів.

Представник «Київстару» розʼяснив, що під «пошкодженням ІТ-інфраструктури» мається на увазі, приміром, коли IT-спеціалісти компанії не мають доступу до внутрішніх систем.

«Весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані усі права, повністю зруйнований. Тому нам потрібно діяти на фізичному рівні, під'єднуючись, умовно, через патч-корди до кожного елементу мережі для того, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час», – зазначив він.

Крім того, Комаров розповів, чому не працює національний роумінг.

«На сьогодні Національний роумінг не працює, тому що частково зруйновані такі дві системи HLR/HSS – це регістри, в яких знаходяться абонентські дані. Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз в мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери», – зазначив він. 

Комаров зауважив, що збій в «Київстар», який виник внаслідок масштабної хакерської атаки, стосується не лише абонентів. Ця мережа є важливою складовою безлічі фінансових та логістичних центрів, а тому має «суттєвий вплив на економіку та її працездатність». 

«Нам допомагають наші постачальники. У нас в офісі зараз сидять всі найбільш постачальники – від Ericsson до Microsoft. І кожен допомагає як може, тому що на різних елементах мережі працює різне обладнання і різні технології від різних постачальників. Ми кожну годину, коли з'ясовуємо рівень руйнувань – підключаємо цих постачальників, щоб починати домовлятися», – зазначив гендиректор.  

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Раніше компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.

Читайте також: 

Теги: Київстар кібератака мобільні оператори інфраструктура

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
Сьогодні, 11:58
У роботі оператора мобільного зв'язку «Київстар» стався збій
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
Сьогодні, 08:00
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ відбили найбільше атак
8 грудня, 19:13
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Штурми за підтримки авіації: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
3 грудня, 20:39
Помпео зазначив, що США готові надавати Україні всю необхідну підтримку для перемоги
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
29 листопада, 14:24
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Глави МЗС України та Танзанії вперше провели розмову: подробиці
20 листопада, 22:51
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
ЗСУ завдали вогневого ураження противнику на лівобережжі Дніпра Херсонщини – Генштаб
20 листопада, 19:04
Унаслідок влучання автівка загорілася
Немовля отримало травму голови: у Херсоні окупанти обстріляли цивільне авто (відео)
13 листопада, 14:23
Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону
Бахмут: окупанти перейшли в активну оборону
13 листопада, 13:51

Телеком

Гендиректор «Київстару» повідомив про наслідки кібератаки
Гендиректор «Київстару» повідомив про наслідки кібератаки
Monobank заявив про масовану кібератаку
Monobank заявив про масовану кібератаку
Ким з людей, які померли у 2023 році, цікавились українці у Google: топ прізвищ
Ким з людей, які померли у 2023 році, цікавились українці у Google: топ прізвищ
«Приватбанк» повідомив, як на його роботу вплине збій «Київстару»
«Приватбанк» повідомив, як на його роботу вплине збій «Київстару»
Стала відома причина масштабного збою «Київстару» – ЗМІ
Стала відома причина масштабного збою «Київстару» – ЗМІ
Бізнес попередив про можливі наслідки масштабного збою «Київстару»
Бізнес попередив про можливі наслідки масштабного збою «Київстару»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
19K
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
15K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
8241
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7029
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
6637
Чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон: роз'яснення

Новини

Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Сьогодні, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua