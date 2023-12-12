Гендиректор «Київстару» повідомив про наслідки кібератаки

За словами Комарова, основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар»

Хакерська атака на одного з найбільших мобільних операторів України – «Київстар» – була дуже потужною. Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров в етері телемаратону.

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«Це – війна. Вона відбувається не тільки на полі бою, а також і у віртуальному просторі, у кіберпросторі. На жаль, ми вражені внаслідок цієї війни. Це (було – «Главком») проникнення в інфраструктуру та її руйнування», – пояснив Комаров.

За словами Комарова, основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар». Гендиректор запевнив, що компанія наразі не фіксує жодних витоків персональних даних користувачів.

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Представник «Київстару» розʼяснив, що під «пошкодженням ІТ-інфраструктури» мається на увазі, приміром, коли IT-спеціалісти компанії не мають доступу до внутрішніх систем.

«Весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані усі права, повністю зруйнований. Тому нам потрібно діяти на фізичному рівні, під'єднуючись, умовно, через патч-корди до кожного елементу мережі для того, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час», – зазначив він.

Крім того, Комаров розповів, чому не працює національний роумінг.

«На сьогодні Національний роумінг не працює, тому що частково зруйновані такі дві системи HLR/HSS – це регістри, в яких знаходяться абонентські дані. Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми не пускаємо зараз в мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери», – зазначив він.

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Комаров зауважив, що збій в «Київстар», який виник внаслідок масштабної хакерської атаки, стосується не лише абонентів. Ця мережа є важливою складовою безлічі фінансових та логістичних центрів, а тому має «суттєвий вплив на економіку та її працездатність».

«Нам допомагають наші постачальники. У нас в офісі зараз сидять всі найбільш постачальники – від Ericsson до Microsoft. І кожен допомагає як може, тому що на різних елементах мережі працює різне обладнання і різні технології від різних постачальників. Ми кожну годину, коли з'ясовуємо рівень руйнувань – підключаємо цих постачальників, щоб починати домовлятися», – зазначив гендиректор.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

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За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Раніше компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.